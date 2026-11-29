Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

La campaña ha enfrentado a Pedro Sánchez, que busca seguir en el Gobierno, con Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal y Ada Colau, entre otros. Ninguna encuesta daba a un partido la mayoría absoluta en solitario. Casi todas las privadas ponían primero al PP y le daban, junto a Vox, más de los 176 escaños necesarios.

En L'Hospitalet de Llobregat estaban llamados a votar 188.751 electores, 7.641 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en L'Hospitalet de Llobregat a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

L'Hospitalet de Llobregat vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en L'Hospitalet de Llobregat?

En L'Hospitalet de Llobregat, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 46,4 % de los votos válidos.

El PP quedó segundo, con el 15,5 % (16.749 votos), a 30,8 puntos. Le siguieron Sumar (15,3 %), Vox (8,4 %) y ERC (7,7 %).

La participación llegó al 62,1 %, 4,2 puntos menos que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de L'Hospitalet de Llobregat

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en L'Hospitalet de Llobregat: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSC, con 13 de los 27 concejales. La alcaldía la ocupa David Quirós Brito, de esa misma candidatura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: