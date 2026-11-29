España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Jaén estaban llamados a votar 93.142 electores, 3.025 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Jaén:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Jaén vota en la circunscripción de su provincia, que elige 5 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Jaén

En Jaén, el PP fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 41,6 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,9 % y 19.378 votos, 11,7 puntos menos. Después vinieron Vox (14,7 %), Sumar (7,7 %) y Jaén Merece Más (4,5 %).

La participación llegó al 72,7 %, un punto menos que la provincial (73,7 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Jaén

Entre 1977 y 2023, el primer puesto en Jaén cambió de manos 6 veces en las 16 generales celebradas. Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Jaén desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue el PSOE.

El Ayuntamiento de Jaén

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 11 de los 27 concejales, los mismos que el PP. La alcaldía la ocupa Julio Millán Muñoz, de esa misma candidatura. Llegó al cargo con una moción de censura. La presidencia de Andalucía es de otro partido, el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: