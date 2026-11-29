Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Granollers estaban llamados a votar 48.922 electores, 2.705 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Granollers a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Granollers vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Granollers

En Granollers, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 38,7 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 12,6 % (3.663 votos), 26,1 puntos por debajo. Le siguieron ERC (12,4 %), Sumar (12,3 %) y Junts (11,0 %).

Votó el 66,0 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Granollers

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Granollers: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Granollers

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PSC, con 13 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Alba Barnusell Ortuño, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: