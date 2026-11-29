Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 llegaron antes de lo previsto. Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre en una declaración institucional en La Moncloa, después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Gijón estaban llamados a votar 237.857 electores, 16.880 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Gijón a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Gijón vota en la circunscripción de Asturias, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Gijón en las generales de 2023

El PSOE quedó primero en Gijón en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 34,4 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PP, con el 34,0 % y 53.759 votos. Los separaron 622 votos. Después vinieron Sumar (16,3 %) y Vox (12,7 %).

La participación llegó al 72,4 %, 1,3 puntos más que la provincial (71,1 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Gijón

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Gijón: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Gijón

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 9 de los 27 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Carmen Moriyón Entrialgo, de Foro Asturias.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: