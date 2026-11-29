España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En El Ejido estaban llamados a votar 49.926 electores, 1.085 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en El Ejido, que se actualizan durante el escrutinio:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

El Ejido vota en la circunscripción de Almería, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en El Ejido?

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en El Ejido, con el 43,7 % de los votos válidos.

Por detrás, a 15,8 puntos, quedó Vox, con el 27,9 % y 8.566 votos. Después vinieron el PSOE (21,5 %) y Sumar (5,0 %).

Votó el 66,1 % del censo, 2,1 puntos menos que en el conjunto de la provincia (68,2 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en El Ejido

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en El Ejido desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue Vox.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de El Ejido?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 14 de los 25 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Julia Ibáñez Martínez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: