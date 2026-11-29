España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Cornellà de Llobregat estaban llamados a votar 66.765 electores, 1.955 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Cornellà de Llobregat a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Cornellà de Llobregat vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Cornellà de Llobregat en las generales de 2023

El PSC ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Cornellà de Llobregat, con el 46,0 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 17,8 % (7.464 votos), 28,1 puntos por debajo. Después vinieron el PP (14,2 %), Vox (8,0 %) y ERC (7,6 %).

Votó el 67,0 % del censo, 0,7 puntos más que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Cornellà de Llobregat

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Cornellà de Llobregat: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSC, con 13 de los 25 concejales y mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Antonio Balmón, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: