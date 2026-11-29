Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Chiclana de la Frontera para estas generales es de 74.200 electores, 1.301 de ellos residentes en el extranjero. Estos son los resultados de las elecciones generales 2026 en Chiclana de la Frontera, que se actualizan durante el escrutinio:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Chiclana de la Frontera vota en la circunscripción de Cádiz, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Chiclana de la Frontera

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Chiclana de la Frontera, con el 35,3 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,7 % y 12.581 votos, 5,5 puntos menos. Le siguieron Vox (18,6 %) y Sumar (12,5 %).

Votó el 62,6 % del censo, 2,5 puntos menos que en el conjunto de la provincia (65,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Chiclana de la Frontera

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Chiclana de la Frontera desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera?

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PSOE, que sacó 11 de los 25 concejales. La alcaldía la ocupa José María Román Guerrero, de esa misma candidatura. En Andalucía, la presidencia es de otro partido: el PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: