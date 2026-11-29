Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Cerdanyola del Vallès estaban llamados a votar 45.242 electores, 1.165 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Cerdanyola del Vallès a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

¿Cuál es la mayoría absoluta en el Congreso?

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Cerdanyola del Vallès vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Cerdanyola del Vallès?

En Cerdanyola del Vallès, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 39,3 % de los votos válidos.

Sumar se quedó en el 17,5 % (5.307 votos), 21,9 puntos por debajo. Le siguieron el PP (14,3 %), ERC (10,5 %) y Vox (7,1 %).

Votó el 70,4 % del censo, 4,1 puntos más que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Cerdanyola del Vallès

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Cerdanyola del Vallès: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Cerdanyola del Vallès

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PSC, con 14 de los 25 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Carlos Cordón Núñez, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: