España ha votado este domingo, 29 de noviembre de 2026, en unas elecciones generales anticipadas. Pedro Sánchez las convocó el 5 de octubre, tres días después de que el Congreso tumbara sus dos decretos de vivienda. La legislatura podía haber durado hasta 2027.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

En Castelldefels estaban llamados a votar 46.579 electores, 2.058 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Castelldefels:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Castelldefels vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

Así se votó en Castelldefels en las generales de 2023

El PSC quedó primero en Castelldefels en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 34,4 % de los votos válidos.

El PP se quedó en el 23,8 % (6.842 votos), 10,7 puntos por debajo. Después vinieron Sumar (15,0 %), ERC (8,9 %) y Vox (8,3 %).

Votó el 66,8 % del censo, 0,5 puntos más que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Entre los 89 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, fue donde el PP sacó su porcentaje más alto.

El historial electoral de Castelldefels

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Castelldefels: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Castelldefels

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, que sacó 12 de los 25 concejales. Al frente del Ayuntamiento está Manu Reyes, de esa misma lista. En Cataluña, la presidencia es de otro partido: el PSC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: