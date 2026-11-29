España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Cádiz estaban llamados a votar 99.502 electores, 6.401 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Cádiz:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Cádiz vota en la circunscripción de su provincia, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Los resultados de las generales de 2023 en Cádiz

El PSOE quedó primero en Cádiz en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 36,5 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 34,4 % y 23.051 votos, 2 puntos menos. Le siguieron Sumar (16,5 %) y Vox (7,7 %).

Votó el 71,4 % del censo, 6,4 puntos más que en el conjunto de la provincia (65,0 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Cádiz

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Cádiz: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Cádiz

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 14 de los 27 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Bruno García de León, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: