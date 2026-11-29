España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

En Barcelona estaban llamados a votar 1.254.114 electores, 162.096 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Barcelona:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Barcelona vota en la circunscripción de su provincia, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Barcelona en las generales de 2023

En Barcelona, el PSC fue el partido más votado en las generales del 23 de julio de 2023, con el 33,2 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para Sumar: 16,9 % y 122.606 votos, 16,3 puntos menos. Le siguieron el PP (15,9 %), ERC (12,2 %) y Junts (10,4 %).

Votó el 67,4 % del censo, 1,1 puntos más que en el conjunto de la provincia (66,3 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. De los 10 distritos, el PSC ganó en 9 y el PP, en 1. Donde más se votó fue en Sarrià-Sant Gervasi, y donde menos, en Ciutat Vella.

Quién había ganado antes en Barcelona

Hasta las de 2023, el PSC no había vuelto a ganar unas generales en Barcelona desde las de 2008: en las de noviembre de 2019, el primero fue ERC.

El Ayuntamiento de Barcelona

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la de Trias per Barcelona, que sacó 11 de los 41 concejales. Aun así, al frente del Ayuntamiento está Jaume Collboni, del PSC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: