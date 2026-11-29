España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Sánchez (PSOE) busca seguir en La Moncloa, y Alberto Núñez Feijóo (PP) se presenta por segunda vez como candidato. La mayoría de las encuestas publicadas situaban al PP como primera fuerza, lejos de la mayoría absoluta en solitario, pero con escaños suficientes para alcanzarla junto a Vox. El CIS, en cambio, ponía por delante al PSOE.

El censo de Badalona para estas generales es de 163.951 electores, 6.572 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Badalona a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Badalona vota en la circunscripción de Barcelona, que elige 32 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Badalona?

El PSC ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Badalona, con el 40,7 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PP: 16,6 % y 16.405 votos, 24 puntos menos. Le siguieron Sumar (15,5 %), ERC (9,7 %) y Vox (8,0 %).

La participación llegó al 63,7 %, 2,6 puntos menos que la provincial (66,3 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Badalona

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSC ganaba unas generales en Badalona: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

El Ayuntamiento de Badalona

La lista más votada en las municipales del 28 de mayo de 2023 fue la del PP, con 18 de los 27 concejales y mayoría absoluta. La alcaldía la ocupa Xavier García Albiol, de esa misma candidatura. En Cataluña, la presidencia es de otro partido: el PSC.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: