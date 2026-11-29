Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Avilés estaban llamados a votar 65.586 electores, 3.221 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Avilés a continuación:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

El Congreso tiene 350 diputados, así que la mayoría absoluta está en 176. Es lo que necesita un candidato en la primera votación de investidura. Si no la consigue, a las 48 horas se vota otra vez y basta la mayoría simple: más síes que noes. Por eso, además de los pactos, cuentan las abstenciones.

Avilés vota en la circunscripción de Asturias, que elige 7 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

¿Qué pactos dan la mayoría? Suma en la calculadora los escaños de los partidos que quieras y comprueba si la combinación llega a 176.

Los resultados de las generales de 2023 en Avilés

El PSOE quedó primero en Avilés en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 35,4 % de los votos válidos.

Por detrás quedó el PP, con el 33,4 % y 14.737 votos. Los separaron 870 votos. Le siguieron Sumar (16,5 %) y Vox (11,9 %).

Votó el 70,7 % del censo, casi lo mismo que en el conjunto de la provincia (71,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Las generales anteriores en Avilés

En 2023 fue la tercera vez seguida que el PSOE ganaba unas generales en Avilés: ya lo había hecho en abril y noviembre de 2019.

Las municipales de 2023 en Avilés

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 9 de los 25 concejales, los mismos que el PP. Al frente del Ayuntamiento está Mariví Monteserín, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: