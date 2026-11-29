Este domingo se han celebrado las elecciones generales de 2026, las primeras desde el 23 de julio de 2023. Fueron convocadas por adelantado: Pedro Sánchez anunció el adelanto el 5 de octubre, después de que el Congreso rechazara el 2 de octubre sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

El censo de Arrecife para estas generales es de 47.955 electores, 1.982 de ellos residentes en el extranjero. Comprueba los resultados de las elecciones generales 2026 en Arrecife a continuación:

Quiénes son los candidatos a presidir el Gobierno

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Arrecife vota en la circunscripción de Las Palmas, que elige 8 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Arrecife en las generales de 2023

El PSOE quedó primero en Arrecife en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 40,8 % de los votos válidos.

Por detrás, a 19,3 puntos, quedó el PP, con el 21,5 % y 4.796 votos. Después vinieron Vox (13,6 %), Sumar (10,8 %) y Coalición Canaria (9,0 %).

Votó el 52,7 % del censo, 10,5 puntos menos que en el conjunto de la provincia (63,1 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero. Fue el que menos votó de los 22 municipios de la provincia con 10.000 habitantes o más, y también donde el PSOE sacó su porcentaje más alto.

El Ayuntamiento de Arrecife

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PSOE, con 9 de los 25 concejales. La alcaldía, sin embargo, la ocupa Yonathan de León Machín, del PP.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: