España ha elegido este domingo a los 350 diputados y a los 209 senadores de elección directa, uno más que en 2023 porque Formentera estrena senador propio. Pedro Sánchez convocó las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 el 5 de octubre, después de que el Congreso tumbara sus decretos de vivienda.

Según los sondeos, ningún partido llegaba por su cuenta a la mayoría absoluta. El PP aparecía primero y sumaba con Vox más de 176 diputados en la mayoría de las encuestas privadas, mientras que el CIS colocaba al PSOE por delante. Sánchez (PSOE), Feijóo (PP), Abascal (Vox) y Colau (Frente Amplio) encabezan las principales candidaturas.

El censo de Almería para estas generales es de 161.163 electores, 11.945 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Almería:

Los candidatos a La Moncloa

Cuántos diputados hacen falta para gobernar

La mayoría absoluta en el Congreso son 176 diputados de 350. Con esa cifra, el candidato sale investido en la primera votación. Sin ella, tiene que ganar una segunda, 48 horas más tarde, en la que basta la mayoría simple, es decir, más síes que noes. Ahí entran en juego los pactos y las abstenciones.

Almería vota en la circunscripción de su provincia, que elige 6 de esos 350 diputados, los mismos que en 2023.

Calculadora de pactos: qué sumas dan la mayoría

La calculadora suma los escaños de los partidos que elijas y te dice si la combinación alcanza la mayoría absoluta o se queda corta.

¿Quién ganó las elecciones generales de 2023 en Almería?

El PP quedó primero en Almería en las elecciones generales del 23 de julio de 2023, con el 40,8 % de los votos válidos.

El segundo puesto fue para el PSOE: 29,9 % y 28.734 votos, 10,9 puntos menos. Le siguieron Vox (18,3 %) y Sumar (8,8 %).

Votó el 66,9 % del censo, 1,3 puntos menos que en el conjunto de la provincia (68,2 %). En los dos casos, sin el voto de los residentes en el extranjero.

Quién había ganado antes en Almería

Antes de 2023, el PP no ganaba unas generales en Almería desde las de 2016; en las de noviembre de 2019, el más votado había sido el PSOE.

Las municipales de 2023 en Almería

En las municipales del 28 de mayo de 2023 ganó el PP, con 15 de los 27 concejales: mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está María del Mar Vázquez Agüero, de esa misma lista.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: