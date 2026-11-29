Este domingo, 29 de noviembre, estaban llamados a las urnas 38.730.187 electores, 2.776.645 de ellos residentes en el extranjero, en unas elecciones generales anticipadas. La legislatura iba hasta 2027, pero Pedro Sánchez disolvió las Cortes después de perder en el Congreso la votación de sus decretos de vivienda.

Frente a Sánchez, el PP presenta otra vez a Alberto Núñez Feijóo, Vox a Santiago Abascal y el Frente Amplio, que ocupa el espacio de Sumar, a Ada Colau. Según la media de encuestas de elDiario.es, el PP partía primero, y con Vox superaba la mayoría absoluta. El CIS, en cambio, situaba primero al PSOE.

En Algeciras estaban llamados a votar 96.498 electores, 2.996 de ellos residentes en el extranjero. Aquí puedes seguir el escrutinio y los resultados de las elecciones generales 2026 en Algeciras:

Los candidatos a La Moncloa

Cómo se elige al presidente del Gobierno

Para ser investido presidente del Gobierno a la primera hace falta el apoyo de 176 de los 350 diputados, la mayoría absoluta. Quien no los reúna tiene una segunda oportunidad 48 horas después, y entonces le basta con sumar más votos a favor que en contra. En esa votación las abstenciones pesan, porque no cuentan como noes.

Algeciras vota en la circunscripción de Cádiz, que elige 8 de esos 350 diputados, uno menos que en 2023.

Calculadora de pactos

Con la calculadora puedes sumar los escaños de cada partido y ver qué combinaciones llegan a los 176 diputados.

Así se votó en Algeciras en las generales de 2023

El PP ganó las elecciones generales del 23 de julio de 2023 en Algeciras, con el 35,7 % de los votos válidos.

El PSOE se quedó en el 28,8 % (15.826 votos), 6,9 puntos por debajo. Le siguieron Vox (22,3 %) y Sumar (9,6 %).

La participación llegó al 61,3 %, 3,8 puntos menos que la provincial (65,0 %). Las dos cifras dejan fuera el voto de los residentes en el extranjero.

El historial electoral de Algeciras

Hasta las de 2023, el PP no había vuelto a ganar unas generales en Algeciras desde las de 2016: en las de noviembre de 2019, el primero fue Vox.

¿Quién gobierna el Ayuntamiento de Algeciras?

En las municipales del 28 de mayo de 2023, la lista más votada fue la del PP, que logró 16 de los 27 concejales y la mayoría absoluta. Al frente del Ayuntamiento está Jacinto Muñoz Madrid, de esa misma lista. Llegó al cargo con una moción de censura.

Además puedes consultar los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 en: