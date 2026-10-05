Qué pasa con las leyes pendientes tras convocarse elecciones: cuáles decaen y cuáles pueden continuar

El adelanto electoral anunciado por Pedro Sánchez esta misma mañana hará que algunas de las normas que estaban en trámite parlamentario, como la condonación de la deuda autonómica, la ley de función pública o la ley de industria, no salgan adelante.

La convocatoria de elecciones anticipadas, ya convocadas para el 29 de noviembre, no solo abre un nuevo escenario político, sino que supondrá la paralización de buena parte de las leyes que estaban pendientes de aprobación. Con la disolución de las Cortes, los proyectos y proposiciones de ley que estaban en tramitación parlamentaria decaen y, si el próximo Gobierno quiere recuperarlos, tendrá que volver a iniciar su tramitación.

Esto afecta a normas de ámbitos muy diferentes, desde la vivienda y el empleo hasta la industria, la energía, la banca o la protección de los consumidores. En cambio, algunas medidas que el Gobierno puede aprobar mediante Real Decreto todavía podrían salir adelante, como las relativas a la vivienda aprobadas en el último Consejo de Ministros, aunque el Ejecutivo pasa a estar en funciones y tiene limitadas sus competencias.

Varias reformas pendientes en el ámbito laboral

En materia laboral, tampoco terminarán su tramitación varias iniciativas. Entre ellas se encuentra el Estatuto de las personas en formación práctica laboral, la reforma para permitir jubilaciones anticipadas sin penalización a trabajadores con más de 40 años cotizados y la recuperación de las bonificaciones de las cuotas empresariales de la Seguridad Social para las empresas de Ceuta y Melilla.

También quedan pendientes la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la adaptación del despido a las exigencias de la Carta Social Europea y la transposición de la normativa europea sobre transparencia retributiva.

Estas son las propuestas que se frenan en cuanto a vivienda

Se ven afectadas igualmente las iniciativas sobre vivienda, entre ellas varias del PP que se enfocaban en agilizar el desalojo de okupas, introducir rebajas fiscales para la compra de vivienda y reformar la Ley del Suelo.

También decaen propuestas de otros grupos, como la impulsada por EH Bildu para controlar la publicidad de pisos turísticos ilegales y la presentada por Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG para regular los contratos de alquiler temporales y de habitaciones.

Sin embargo, sí podrá ver la luz el primero de los decretos aprobados en el Consejo de Ministros, que no necesitará del apoyo de Junts y será convalidado mediante la conocida Diputación Permanente. Se trata de una versión reducida de la Cámara Baja, formada por únicamente 68 diputados.

Es buen momento para recordar que el propio Sánchez, durante una entrevista en Onda Cero en 2015, consideró que "las decisiones militares de calado no las puede tomar la Diputación Permanente".

Violencia vicaria, asilo y protección de menores

El adelanto electoral también deja en el aire varias reformas de carácter social. Entre ellas está la Ley de violencia vicaria, que ya había iniciado su tramitación en el Congreso. El proyecto pretendía reforzar la protección de las víctimas y considerar violencia vicaria aquella que se ejerce contra una mujer a través de sus hijos u otras personas de su entorno. La norma contemplaba, entre otras medidas, limitar la patria potestad y los regímenes de visitas en determinados casos de violencia.

También queda pendiente la nueva Ley de Asilo, que el Gobierno había planteado para adaptar la legislación española al nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El anteproyecto buscaba actualizar los procedimientos para solicitar protección internacional, reforzar las garantías de los solicitantes y establecer una regulación específica para colectivos con necesidades especiales, como los menores, las mujeres embarazadas o las víctimas de violencia y trata.

En cuanto a los menores, decae igualmente la reforma de la Ley de Protección de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que pretendía ampliar el derecho de los niños en procedimientos que les afecten. También queda paralizada la ley de protección de los menores en el entorno digital, que incluía medidas como la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años y nuevos delitos relacionados con los 'deepfakes' o contenidos manipulados mediante inteligencia artificial.

Banca, energía e industria

El adelanto electoral también deja sin completar la creación de la Autoridad del Cliente Financiero, que pretendía reforzar la protección de los usuarios de bancos y otras entidades financieras.

En materia económica también quedan pendientes diferentes medidas relacionadas con la digitalización y modernización del sector financiero, la regulación de los administradores y compradores de créditos y el uso de la inteligencia artificial.

En energía, uno de los proyectos más relevantes que no llegará a culminar su tramitación es el de creación de la Comisión Nacional de la Energía. También queda aparcada la reforma de la Ley de Industria.

¿Y qué ocurre con los Presupuestos?

Los Presupuestos Generales del Estado son uno de los grandes asuntos que el Gobierno no ha conseguido sacar adelante durante esta legislatura. El adelanto electoral impide que el Ejecutivo pueda culminar ahora su aprobación y el próximo Gobierno tendrá que abordar las cuentas públicas.

Algo parecido ocurre con la reforma del Sistema de Financiación Autonómica. El Consejo de Política Fiscal y Financiera había dado luz verde al proyecto a principios de septiembre, con apoyo de Cataluña y Canarias, pero el Consejo de Ministros no llegó a aprobarlo ni a enviarlo a las Cortes antes del adelanto electoral. Por tanto, la reforma queda pendiente para la próxima legislatura.