La entrevista que el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, en Julia en la onda ha dejado varias noticias como el anuncio de la prórroga del impuesto a la banca a 2027, que no descarta negociar con Puigdemont si volviera a necesitar su voto y a pesar de las últimas declaraciones que el líder de Junts ha hecho sobre él o que sea partidario de una intervención directa en el mercado de la vivienda.

El líder del PSOE ha defendido su criticada estrategia en el cara a cara frente a Alberto Núñez Feijóo, ha restado importancia a las encuestas y se ha mostrado convencido de que va a ganar el próximo domingo, de ahí que ni siquiera haya querido contestar a Julia Otero si se va a quedar en la oposición si pierde.

Al final de la conversación, la periodista le ha deseado suerte "porque si pierde le va a hacer falta y si gana su suerte será la del país" y ha sido cuando Pedro Sánchez ha hecho una enigmática reflexión sobre la filosofía que defiende en este momento.

Tras resaltar que tanto desde el punto de vista personal como profesional ha tenido "mucha suerte", el presidente del Gobierno ha dicho que "al final lo que defiendo es que el bien de la colmena también es el bien de la abeja, pues vayamos a eso".

Sánchez ha argumentado la idea señalando que actualmente falta mucha empatía y sentimiento de comunidad, algo que tiene mucho que ver con el mal uso que hacemos con de los teléfonos móviles.

De dónde viene esta frase y qué significa

El candidato extrae su frase "el bien de la colmena también es el bien de la abeja" de la idea original contenida en el libro VI de las 'Meditaciones' de Marco Aurelio en el que concretamente se dice "lo que no conviene a la colmena tampoco conviene a la abeja."

Se trata de una idea central del estoicismo que defiende con esta metáfora que el bien individual no puede separarse del bien de la comunidad.

El presidente, que ha destacado en sus redes sociales precisamente este momento de la entrevista con Julia Otero, entiende que hay que recordar al ciudadano que forma parte de una comunidad y que su bien está ligado al bien común, de manera que cualquier acción que perjudique a la comunidad termina perjudicando también al individuo.

Pedro Sánchez no es el único que ha recurrido a esta lección de Marco Aurelio para animar a sus seguidores, el pasado mes de julio durante el Mundial de Fútbol también lo hizo el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, a la hora de explicar cómo gestionaba al equipo.

"Marco Aurelio dice que lo que es malo para el panal es malo para la abeja. Tenemos que pensar en el grupo", afirmó De la Fuente al ser preguntado por la importancia de la gestión humana dentro de una selección.

En definitiva, la idea del estoicismo que ha querido recalcar Sánchez es que cada persona forma parte de una comunidad universal, por eso debe actuar con justicia y cooperación: el bien individual está unido al bien común.