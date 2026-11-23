La ministra de Defensa y número dos del PSOE a la lista del Congreso para las elecciones generales del 29N, Margarita Robles, es la protagonista de un vídeo que ha publicado la cuenta del partido en Madrid en sus redes sociales en el que reivindica cómo su formación ha sido clave no sólo en el avance de los derechos de las mujeres sino también en la paz.

Lo llamativo no es el mensaje sino el formato elegido para lanzarlo. El vídeo muestra a la titular de Defensa sentada en una terraza de una céntrica plaza madrileña leyendo el último número de Lecturas cuyo protagonista en portada es su jefe, el presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez.

Robles pone la revista delate de su cara, de manera que oculta su rostro y al principio del vídeo no se sabe quién hay detrás. Al retirar la publicación, se presenta y empieza a lanzar su mensaje.

El presidente no conquista a las mujeres con las revistas del corazón, lo que hace es darles derechos

La ministra señala que "el presidente no conquista a las mujeres con las revistas del corazón, lo que hace es darles derechos", lo que al mismo tiempo se puede interpretar como una crítica a la entrevista que ha dado en Lecturas y una reivindicación de sus políticas.

Resalta, Robles que "en España todos los avances en derechos de las mujeres se han conseguido únicamente con los gobiernos socialistas" y que "Vox y PP representan la involución". Advierte de que "lo que viene asusta" y pone como ejemplo que en EEUU "están pidiendo que las mujeres se queden en casa".

Por otro lado advierte de que "tan importante como defender a las mujeres es defender la paz" y asegura que el PSOE defenderá la soberanía de España "de los que se dicen patriotas pero se pliegan a los deseos de otras potencias" y aparece en este punto una imagen de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso hablando del "respeto" a EEUU .

"La verdad es que está guapo, menudo pájaro!"

Por ello, la número dos de Pedro Sánchez insiste en que el "29N nos jugamos mucho", "los derechos de las mujeres y la paz, la paz contra la barbarie". Y dicho todo esto, muestran lo que quieren hacernos creer que es una toma falsa, en la que dice entre risas "pues la verdad es que está guapo!, menudo pájaro!".

Ese pájaro lo ha dicho en referencia a los mensajes de las conversaciones entre el presidente del Gobierno y su entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en 2020, que se filtraron hace unos meses y en los que Sánchez se refirió a ella como "una pájara".