El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez, sigue concediendo entrevistas de campaña a los diferentes medios en las que va dejando titulares llamativos sobre su política económica, las posibles negociaciones tras los comicios o los casos de corrupción que afectan a su entorno

En la entrevista que concedió al programa Salvados de laSexta, se refirió al caso Plus Ultra y a la investigación en torno al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Preguntado por Gonzo sobre si va a contar con él durante lo que queda de campaña, Sánchez aseguró que ha hablado con él y que le está dando consejos aunque no aclaró si hará alguna aparición en algunos de sus mítines.

Respecto a la joyas halladas en la caja fuerte de su despacho y sobre las que hay una investigación abierta, el presidente dijo "yo conozco a Zapatero y sé que lo último que quiere José Luis es tener esas joyas".

Él defiende su inocencia al respecto y yo la creo

Al decir esto, Gonzo le recordó que "las tuvo hasta que las encontraron" y que el problema que tiene ahora es que esas joyas han estado ahí guardadas todo este tiempo. A esto Sánchez contestó "al final, muy probablemente esté arrepentido de ello".

Preguntado sobre qué es más grave que Zapatero se quedara con ellas o que, en el caso de que tengan el valor que los peritos dicen que tiene, que no las declarara, Pedro Sánchez considera que será la justicia será "quien lo dirima", "él defiende su inocencia al respecto y yo la creo".

"De qué se arrepiente si todo es lícito"

Es precisamente la combinación de estas dos afirmaciones de Pedro Sánchez, que crea en su inocencia y que al mismo tiempo crea que el expresidente está arrepentido, la que ha llamado la atención de Rafa Latorre, que en Más de uno se preguntaba de qué tenía que arrepentirse Zapatero si, según Sánchez, es inocente.

"Aquí vuelven a chocar las versiones, si todo es lícito, perfectamente ajustado a la realidad, por qué va a tener que arrepentirse", ha apuntado Latorre.

Dos tasaciones que Zapatero cuestiona

José Luis Rodríguez Zapatero continúa cuestionando las dos tasaciones impulsadas por el juzgado que valoraron en más de un millón de euros las joyas halladas en su oficina y lo último es que ha decidido encargar un nuevo informe pericial de parte que realice una nueva valoración.

El juez José Luis Calama dispone ya de dos informes de tasación: el de la joyería Ansorena, que estimó en 1,3 millones de euros el valor de las joyas halladas en el registro policial en la oficina de Zapatero el pasado mes de mayo; y el de la joyería Yanes, que lo rebajó a poco más de un millón de euros.

El juez Calama ordenó el pasado 3 de noviembre a la UDEF una investigación internacional sobre la autoría de una marca, un punzonado muy específico con la letra T, hallado por la joyería Yanes en las joyas. Días antes, el juez rechazó la comisión rogatoria a Arabia Saudí solicitada por el expresidente del Gobierno, tras haber rechazado previamente el intento de Zapatero de suspender la nueva tasación de las más de 60 joyas.

Ahora dependerá del juez autorizar esta tercera tasación, en la que han pedido permiso para examinar las piezas físicamente y realizar las pruebas técnicas correspondientes y así elaborar un contrainforme a la joyería Llanes. Propone realizar fotografías, mediciones y ensayos no destructivos como el análisis de los metales mediante fluorescencia de rayos X. La contrapericial no solo incluiría el valor, sino que discutirá la fecha y posible origen que manejó Llanes, que situó su fabricación después de 2007 en algún país asiático.