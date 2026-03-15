Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Miranda de Ebro

Miranda de Ebro vuelve a marcar tendencia dentro del mapa electoral burgalés en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026. Como segundo municipio más poblado de la provincia de Burgos y uno de sus principales núcleos industriales, el comportamiento político mirandés suele ofrecer matices propios dentro del conjunto provincial.

En los comicios autonómicos, los escaños se reparten a nivel provincial -Burgos elige 11 procuradores-, pero el análisis por municipios permite identificar diferencias sociopolíticas relevantes.

Consulta aquí los resultados oficiales en tiempo real en Miranda de Ebro: porcentaje de voto por candidatura y evolución del escrutinio.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:24 Castilla y León

Burgos

Miranda de Ebro DATOS 2022 Partido Escaños % Votos DECIDE-NUEVECYL - 0 0 VBM - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -54.5 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Burgos

Burgos elige 11 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera del 3% de los votos válidos en la provincia.

Este volumen de escaños sitúa a Burgos en un punto intermedio dentro del mapa autonómico: permite cierto grado de proporcionalidad, aunque favorece con claridad a las formaciones más votadas. La entrada de una cuarta fuerza depende habitualmente de que supere con margen suficiente el umbral efectivo.

Calculadora de pactos

Cómo ha votado históricamente Miranda de Ebro

Miranda de Ebro presenta históricamente un perfil más competitivo que el conjunto rural de la provincia. Con tradición industrial y una estructura demográfica más urbana, el municipio ha mostrado en distintos ciclos un mayor equilibrio entre bloques.

En anteriores elecciones autonómicas, el PSOE ha logrado resultados especialmente sólidos en Miranda de Ebro, disputando la primera posición al Partido Popular e incluso superándolo en determinados contextos. El PP mantiene una base relevante de apoyo, mientras que Vox ha consolidado presencia desde 2019.

En 2022, el reparto en el municipio reflejó esa mayor competitividad respecto al promedio provincial, donde el PP obtuvo una ventaja más amplia.