Resultados de las elecciones de Castilla y León 2026 en Condado de Treviño

El Condado de Treviño vuelve a participar en las elecciones autonómicas de Castilla y León 2026 como una de las singularidades territoriales de la comunidad. Este enclave burgalés, situado geográficamente dentro del País Vasco, forma parte administrativamente de la provincia de Burgos y, por tanto, sus votos computan en el reparto de los 11 procuradores que corresponden a la circunscripción burgalesa.

La jornada electoral llega cuatro años después de los comicios autonómicos de 2022, celebrados entonces tras el adelanto electoral. En 2026, la convocatoria responde al calendario ordinario de la legislatura.

Consulta aquí los resultados oficiales en tiempo real en el Condado de Treviño: porcentaje de voto por candidatura y evolución del escrutinio.

Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M Elecciones a las Cortes de Castilla y León - 15M ESCRUTINIO: 0% Actualizado a las: 20:24 Castilla y León

Burgos

Condado de Treviño DATOS 2022 Partido Escaños % Votos DECIDE-NUEVECYL - 0 0 VBM - 0 0 MUNDO+JUSTO - 0 0 PCTE - 0 0 SALF - 0 0 ESCAÑOS EN BLANCO - 0 0 PCAS-TC - 0 0 PACMA - 0 0 Cs - 0 0 IU-MS-VQ - 0 0 VOX - 0 0 PODEMOS - AV - 0 0 PP - 0 0 PSOE - 0 0 * El número de escaños pasa de 81 a 82 al ganar uno la circunscripción de Segovia. Resumen del escrutinio: Participación: 0% -35.9 % Votos contabilizados: 0 0% Abstenciones: 0 0% Votos en blanco: 0 0% Votos nulos: 0 0%

Candidatos a las elecciones de Castilla y León 2026

El PP de Castilla y León afronta estas elecciones con el objetivo de revalidar el Gobierno autonómico, apoyándose en un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el papel del medio rural. Por su parte, el PSOE concurre defendiendo un cambio de ciclo político en la comunidad, con especial énfasis en los servicios públicos, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Vox aspira a mantener o reforzar su influencia como socio clave en la gobernabilidad, mientras que otras formaciones, tanto a la izquierda del PSOE como de ámbito autonómico o provincial, buscan conservar una representación que puede resultar determinante en la suma de mayorías.

Cuál es la mayoría absoluta en Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León están formadas por 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 41 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite gobernar en solitario y sacar adelante los presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -las nueve provincias de la comunidad- y mediante la aplicación de la Ley d'Hondt, un sistema que tiende a beneficiar a las formaciones con mayor implantación territorial y penaliza a los partidos con un voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 41 procuradores se convierte en la referencia clave para analizar los posibles pactos postelectorales y la gobernabilidad de Castilla y León.

Reparto de escaños en Burgos

Burgos elige 11 procuradores mediante el sistema D’Hondt y con una barrera del 3% de los votos válidos en la provincia.

Este volumen de escaños sitúa a Burgos en un punto intermedio dentro del mapa autonómico: permite cierto grado de proporcionalidad, aunque favorece con claridad a las formaciones más votadas. La entrada de una cuarta fuerza depende habitualmente de que supere con margen suficiente el umbral efectivo.

Calculadora de pactos

Un municipio con comportamiento diferencial

El Condado de Treviño ha mostrado históricamente un perfil electoral con matices propios dentro de la provincia de Burgos. Su proximidad e interrelación social y económica con Vitoria-Gasteiz influyen en dinámicas políticas que no siempre replican el patrón rural burgalés tradicional.

En anteriores elecciones autonómicas, el voto en Treviño ha sido más competitivo entre bloques que en otros municipios pequeños de la provincia. El PSOE ha obtenido resultados sólidos en distintas convocatorias, mientras que el PP mantiene presencia estable. También han tenido respaldo formaciones con mayor implantación en entornos urbanos.

En 2022, el comportamiento del enclave reflejó esa mayor pluralidad respecto al promedio provincial.