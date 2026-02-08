Resultados de las elecciones de Aragón 2026 en Huesca municipio

El municipio de Huesca, principal núcleo urbano del Alto Aragón, vuelve a concentrar buena parte de la atención en estas elecciones autonómicas. Los resultados en Huesca ciudad son clave para interpretar el comportamiento del voto urbano en una provincia donde el peso del medio rural es mayoritario.

A continuación, puedes consultar los resultados oficiales en tiempo real en Huesca municipio: el número de votos obtenidos por cada partido, el porcentaje de apoyo y la evolución del escrutinio conforme se actualizan los datos de manera automatizada.

Sigue en Onda Cero el minuto a minuto de los resultados en Huesca ciudad, un municipio que suele marcar diferencias claras respecto al resto de la provincia y cuyo comportamiento electoral influye en el resultado global.

Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F Elecciones a las Cortes de Aragón - 8F ESCRUTINIO: 50,1% Actualizado a las: 21:42 Aragón

Huesca

Huesca DATOS 2023 Partido % Votos PP 33,58 4.333 PSOE 27,14 3.502 VOX 17,04 2.199 CHA 10,31 1.331 IU- MOVIMIENTO SUMAR 3,09 399 EXISTE 2,27 294 SALF 2,2 285 PAR 0,83 108 ESCAÑOS EN BLANCO 0,78 101 PODEMOS -AV 0,68 89 PACMA 0,45 59 MUNDO+JUSTO 0,11 15 COALICIÓN ARAGONESA 0,06 8 ETXSBC 0,02 3 Resumen del escrutinio: Participación: 65,06% +1.9 % Votos contabilizados: 13.008 50,1% Abstenciones: 6.985 34,93% Votos en blanco: 175 1,35% Votos nulos: 107 0,82%

Candidatos a las elecciones de Aragón 2026

Estos comicios autonómicos llegan, como los de Extremadura, en un contexto de alta fragmentación político y con un escenario en el que, una vez más, los pactos parece que se antojarán necesarios para formar gobierno.

El PP de Aragón afronta estas elecciones con un discurso centrado en la estabilidad institucional, la gestión económica y el refuerzo de los servicios públicos, con el objetivo de consolidar su espacio electoral y liderar una alternativa de Gobierno. Por parte del PSOE, los socialistas aragoneses concurren defendiendo la continuidad de su proyecto político en la comunidad, poniendo el foco en las políticas sociales, el desarrollo territorial y la lucha contra la despoblación, uno de los grandes retos de Aragón.

En paralelo, Vox aspira a reforzar su representación con un discurso centrado en la reducción del gasto público, la crítica a las políticas autonómicas y su papel como fuerza decisiva para posibles pactos de Gobierno. Por último, las formaciones a la izquierda del PSOE y otros partidos de ámbito autonómico buscan mantener o ampliar su presencia parlamentaria, en un contexto en el que cada escaño puede resultar clave para la gobernabilidad.

Cuál es la mayoría absoluta en Aragón

Las Cortes de Aragón están formadas por 67 diputados, por lo que la mayoría absoluta se sitúa en los 34 escaños. Alcanzar o superar esta cifra permite a un partido gobernar en solitario y aprobar presupuestos sin necesidad de apoyos externos.

El reparto de escaños se realiza por circunscripciones provinciales -Zaragoza, Huesca y Teruel- y mediante la aplicación de la Ley d’Hondt, un sistema que puede favorecer a las formaciones con mayor implantación territorial y penalizar a los partidos con voto más disperso.

Por este motivo, el umbral de los 34 diputados se convierte en el principal objetivo estratégico de todas las candidaturas y en la referencia clave para analizar posibles pactos postelectorales.

Calculadora de pactos

Cuáles fueron los resultados de las elecciones en Huesca en 2023

En las elecciones autonómicas de 2023, el PSOE fue la fuerza más votada en la provincia de Huesca, imponiéndose al PP, que quedó en segunda posición. Vox ocupó el tercer lugar, consolidando su presencia en una circunscripción tradicionalmente muy disputada.

El reparto de escaños reflejó un escenario equilibrado y sin mayorías claras, en el que los resultados de Huesca resultaron determinantes para el conjunto de Aragón. La fragmentación del voto y las diferencias ajustadas entre partidos contribuyeron a un Parlamento autonómico muy repartido, en el que los pactos fueron imprescindibles para la gobernabilidad.

Estos resultados de 2023 sirven como referencia clave para interpretar el comportamiento del electorado oscense y analizar la evolución del voto en estas elecciones autonómicas de 2026.