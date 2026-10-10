Se suspende el Rayo Vallecano-Athletic por el lanzamiento de avioncitos de papel y otros objetos en protesta contra Martín Presa

El partido de la octava jornada de LaLiga EA Sports entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club en el Estadio de Vallecas ha sido suspendido por el lanzamiento masivo de bolas y aviones de papel desde la grada al terreno de juego, una protesta contra el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, en el primer encuentro en casa tras la suspensión cautelar por parte de la Comunidad de Madrid.

En el minuto 13, con 0-0 en el marcador y con el conjunto vasco preparado para sacar un córner, los aficionados locales comenzaron a lanzar objetos al terreno de juego mientras se desplegaba una pancarta con el lema 'Presa, la pelota está en tu tejado'. El césped se ha llenado de aviones de papel y pelotas de goma y el árbitro, Sánchez Martínez, ha decidido parar el juego.

Partido detenido hasta en dos ocasiones

Con cánticos de 'Presa vete ya' por parte de la afición vallecana, los operarios han empezado a retirar los objetos, mientras que los jugadores se han marchado a los vestuarios. Según el periodista de Onda Cero, Raúl Granado, algunas de las pelotas han impactado directamente contra los jugadores. Durante más de media hora ha estado parado el encuentro, hasta que los 22 protagonistas y el conjunto arbitral han vuelto a saltar al césped.

Sin embargo, al poco de reanudarse, el área de una de las porterías ha comenzado a llenarse otra vez de aviones, pelotas, bocadillos y hasta un asiento, tal y como ha contado Raúl Granado, y el colegiado se ha visto, de nuevo, obligado a detener el encuentro. Otra vez los operarios han tratado de retirar los aviones y demás objetos, mientras Sánchez Martínez llamaba a los entrenadores y capitanes de ambos conjuntos.

De nada ha servido que algunos jugadores del Rayo hayan pedido a los Bukaneros que cesaran los lanzamientos. Tras valorar la situación, ha decidido suspender definitivamente el encuentro. Así las cosas, todos los jugadores han abandonado el terreno de juego, mientras los 'Bukaneros' aplaudían a sus jugadores y coreaban 'Athletic, 'Athletic' como muestra de agradecimiento a los jugadores vascos.

Por su parte, el presidente del club valleano se ha marchado entre pitos, gritos y cánticos en su contra en cuanto se ha conocido la decisión de no continuar el partido. Martín Presa ha sido recibido con una sonora pitada al inicio del partido, cuando ha tomado su asiento en el palco para ver el partido.

¿Cuándo se jugará el partido?

Tal y como ha contado Raúl Granado, hay posibilidades de que se juegue mañana a puerta cerrada, después de que se hayan reunido ambos presidentes con LaLiga y la RFEF, motivo por el cual los jugadores del Rayo van a hacer una sesión de entrenamiento, mientras que los del Athletic se van a quedar en Madrid hoy.

Aunque todavía no hay una decisión final. El periodista también ha comentado que en todo momento se ha avisado a la afición por megafonía de que suspender el partido era una posibilidad, si seguían lanzándose objetos al terreno de juego, algo que no ha importado a los Bukaneros.

El presentador de Radioestadio, Edu García, se ha mostrado muy contundente con lo sucedido. Tras afirmar que es "evidente" que una "gran parte de la afición quería boicotear el partido", ha mostrado su preocupación por las consecuencias que puede tener para el club: "Me parece muy arriesgado que, por llevarte por delante al señor Martín Presa, te quieras llevar a tu equipo".

En este sentido, ha cargado no solo contra Bukaneros, sino contra la afición "cómplice" de Vallecas, que es la mayoría. Edu García se ha preguntado qué van a hacer ahora todos los implicados, desde el club, la competición y la propia Comunidad de Madrid, que ha decidido no pronunciarse hoy, porque cree que ellos son "meros espectadores, aunque yo no lo creo".

Sobre el comunicado de Bukaneros, que dice que "no hay punto de retorno" y que "o cae Raúl Martín Presa o el Rayo no es viable", el presentador de Radioestadio ha sentenciado: "A mí me parece un órdago muy peligroso".

Un problema que empezó el 28 de julio

El de este sábado era el primer partido en Vallecas esta temporada tras la suspensión cautelar de la concesión del uso del estadio. El pasado 28 de julio, la Comunidad dictó una orden de extinción de la concesión, tras detectar una auditoría iniciada en octubre graves deficiencias de seguridad, salubridad y mantenimiento en las instalaciones.

Según la Comunidad, el club "no está capacitado para ser concesionario de un espacio público". Una decisión que obligó al conjunto madrileño a buscar otro estadio para disputar los primeros partidos de LaLiga, mientras reacondicionaban el estadio. El elegido fue Butarque, el campo del Leganés.

En varias entrevistas en Radioestadio, el consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco, explicó que la decisión respondía a la "seguridad y necesidad de una intervención integral" y que el Rayo no había entregado la documentación requerida. Unos días después, la directiva del Rayo Vallecano y la Comunidad de Madrid se reunieron y De Paco aseguró que el club se había comprometido a facilitar el acceso a los técnicos.

Así las cosas, empezó LaLiga y el Rayo tuvo que jugar en Butarque a pesar de haber entregado la documentación. Según el club, la Comunidad de Madrid había retrasado "deliberadamente" la vuelta a Vallecas, mientras que el delegado de la Comunidad rechazaba estas acusaciones y que se debía a que el estadio debía superar nuevas comprobaciones.

Varios cruces de acusaciones y dos auditorías

Así las cosas, el Rayo aseguró que una visita técnica había acreditado que el estadio cumplía las condiciones de seguridad y salubridad. En Radioestadio Noche, De Paco negó que existiera un informe que respaldara esa conclusión e insistió en que el estadio no era seguro ni salubre cuando se adoptó la medida.

Ya el 14 de septiembre, después de una segunda auditoría, se levantó la suspensión cautelar. Las instalaciones inspeccionadas estaban operativas y en condiciones adecuadas para su funcionamiento ordinario, y registró una mejora material y documental significativa.