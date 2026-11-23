La jornada de Liga de Campeones entre el Galatasaray y el Aston Villa podría verse alterada por un hecho insólito que nada tiene que ver con el deporte. Y es que según han informado las autoridades turcas, la capital se encuentra en alerta por la búsqueda activa de una leona que anda suelta por la ciudad.

Según informó la cadena local NTV, un vecino dio el aviso este domingo, por lo que la policía de Estambul ha creado un amplio dispositivo terrestre y aéreo para capturar con vida al animal. Además, se ha instado a los residentes de la zona a no salir de casa como medida de precaución.

Una situación que ha alterado la normalidad no solo de la ciudadanía, sino de los eventos deportivos, en este caso de la Champions League. El equipo turco deberá disputar el encuentro correspondiente a la jornada cinco de la competición europea, pero la situación extraordinaria ha dejado inquietud entre los aficionados.

Las autoridades trabajan en capturar al animal

En un comunicado, la Oficina del Gobernador de Estambul aseguró que ya se ha delimitado el sector donde se mueve el felino y subrayó que se están empleando "todos los medios posibles para capturarlo con vida".

El primer avistamiento se produjo en el distrito de Sariyer, al norte de la parte europea de la ciudad. Según las informaciones locales, agentes de una comisaría de la zona de Zekeriyakoy detectaron a través de las cámaras de vigilancia, alrededor de las 21:00 horas, la presencia de lo que describieron como "un animal parecido a un león".

La búsqueda movilizó a cerca de 70 personas, entre policías y efectivos de emergencias y protección de la fauna, además de siete drones desplegados para tratar de localizar al felino.

Un león domesticado

Por otro lado, tal y como ha explicado el alcalde de Sariyer, Oktay Aksu, el terreno de la ciudad ofrece un hábitat favorable para el animal, que se desplaza de forma constante, aunque ha apuntado que podría tratarse de un ejemplar domesticado.

"Pasa cerca de las gallinas, pero no les hace daño. Creo que es un león domesticado. Seguimos trabajando para encontrarlo y pedimos a los vecinos que no salgan de sus casas, tanto para protegerse como para no obstaculizar el operativo", ha señalado el regidor.

Por el momento, se desconoce quién es el propietario del animal o cómo logró escapar, en un país cuya legislación prohíbe la tenencia particular de fauna salvaje.

Inquietud en la previa del encuentro

La noticia ha corrido como la pólvora y ha llegado hasta los aficionados al fútbol. Y es que este martes, Galatasaray y Aston Villa se medirán en Champions League en un partido vital para las aspiraciones de ambos equipos.

Sin embargo, lo más sorprendente de la historia es que el león guarda una especial relación con los dos clubes. Por un lado, al Galatasaray se le conoce popularmente como el equipo de los Leones y el escudo del Aston Villa también tiene un león.

Además, uno de los futbolistas del equipo turco ha sido preguntado sobre la historia, y no ha dudado en tirar de ironía. Preguntado por la alerta, Abdulkerim Bardakci, defensa del Galatasaray, quiso bromear sobre ello. "Quiero decir algo porque todo el país está hablando de esto ahora mismo. Solo hay un león que tengo en casa, y ese es mi hijo". A pesar de las alertas que se mantienen en la ciudad, parece que no existe riesgo real de que pueda suspenderse el partido.