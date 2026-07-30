Mariano de Paco, Consejero de Deporte de la Comunidad de Madrid: "Vallecas es la casa del Rayo Vallecano, no de Raúl Martín Presa"

La Comunidad de Madrid ha denunciado al Rayo Vallecano ante la Policía Nacional después de que el club impidiera el acceso de los técnicos encargados de iniciar los trabajos previos a la adecuación del estadio de Vallecas, una actuación prevista tras la extinción de la concesión administrativa y la suspensión cautelar de su uso.

Así lo ha confirmado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en una entrevista concedida a Onda Cero, en el programa Radioestadio noche, en la que ha asegurado que la decisión responde a la necesidad de garantizar la seguridad del recinto y ejecutar una intervención integral. "El club, a través de su directiva, se ha atrincherado en el estadio, no ha abierto la puerta a las empresas que iban a solucionar los problemas de seguridad", ha lamentado.

Preguntado por las consecuencias de que el acceso vuelva a impedirse, De Paco ha explicado que la Comunidad seguirá documentando la situación. "Tendremos que volver a levantar acta del incumplimiento del Rayo", ha indicado. El consejero ha recordado que el club dispone de un plazo para presentar alegaciones, pero que esa circunstancia es compatible con permitir la entrada de los técnicos para inspeccionar las instalaciones y recabar la documentación.

Esto no se soluciona sacando diez, 100.000 o 10.000 bolsas de basura

En este sentido, el Gobierno regional ha adoptado la decisión de extinguir la concesión después de recibir un informe técnico sobre el estado del mantenimiento del estadio. "En el momento que nosotros recibimos firmado ese documento técnico es cuando tomamos la medida de extinguir la concesión por la gravedad de la conclusión".

Durante la entrevista, De Paco ha reiterado que la Comunidad había requerido documentación al club sin obtener respuesta. "El Rayo no ha aportado ni un solo papel desde hace más de un mes que se le lleva requiriendo", afirmó.

El consejero también ha restado importancia a las labores de limpieza realizadas por el club durante la jornada. "Esto no se soluciona sacando diez, 100.000 o 10.000 bolsas de basura. Es que lo que hay que hacer es una intervención integral en este estadio que han dejado morir", ha criticado, tras asegurar que existe un informe técnico que recoge "un incumplimiento severo absolutamente de todo el mantenimiento que competía al Rayo".

La Comunidad avisó a Presa de que no construiría un nuevo estadio

Respecto al origen del procedimiento, De Paco ha explicado que, tras acceder al cargo, trasladó al presidente del club que la Comunidad no construiría un nuevo estadio mientras se deterioraba el actual. "Si lo que Martín Presa estaba haciendo era una estrategia de dejar morir el estadio para que la administración le hiciera un estadio nuevo, eso no iba a pasar", le avisó.

Asimismo, ha recordado que la Comunidad de Madrid ha realizado inversiones en el recinto antes de iniciar el procedimiento administrativo valoradas en tres millones de euros en este último año y anteriormente "ya se habían invertido otros 3 millones", señaló.

Además, el consejero ha defendido que el objetivo del Ejecutivo autonómico es garantizar la seguridad de la instalación y conservar una infraestructura pública. "El Estadio de Vallecas es la casa del Rayo Vallecano, no es la casa de Raúl Martín Presa", ha manifestado, antes de añadir que "el Club Rayo Vallecano ha demostrado que no está capacitado para gestionar el estadio".

SIempre se preservará el uso del Rayo Vallecano

En relación con el futuro de la instalación, De Paco aseguró que cualquier decisión preservará el uso del estadio por parte del equipo. "Haga lo que haga la Comunidad de Madrid siempre va a salvaguardar el derecho del Rayo a no solo a jugar en el campo, sino a sentirse el titular del campo", dijo.

El consejero también ha confirmado que la Comunidad ha mantenido contacto con LaLiga y con la Real Federación Española de Fútbol durante todo el proceso, y que, de no haberse actuado, "LaLiga en algún momento habría dicho que ahí no se podía jugar porque no se cumplían las condiciones necesarias".

Para terminar, De Paco ha hecho un llamamiento al club para facilitar la actuación de la Administración. "Asuman sus responsabilidades y, por favor, tengan respeto a los ciudadanos, que tengan respeto al propio club, que tenga respeto a la afición y sobre todo, que tengan respeto a las instituciones".