"No va a vender el club": Presa ignora una oferta de un inversor saudí al que "directamente ni recibió" ni atendió

La situación en Vallecas es insostenible. Hoy tenía que jugarse el primer partido de la temporada allí después de que la Comunidad de Madrid levantara la cautelar de suspensión. Sin embargo, el Rayo Vallecano - Athletic ha sido suspendido. El colegiado, tras parar el encuentro dos veces por lanzamiento de objetos varios -aviones de papel, bocadillos, pelotas y un asiento- ha decidido suspenderlo por completo.

El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, ha sido recibido entre pitos y ha recibido un aluvión de cánticos en contra, así como pancartas que decían 'Presa vete ya'. Cuando Sánchez Martínez ha anunciado la suspensión del partido, ha abandonado el palco sin apenas inmutarse.

En este sentido, el presentador de Radioestadio, Edu García, ha calificado de "muy arriesgada" la actitud de Bukaneros y el resto de afición "cómplice" rayista de llevarse por delante al equipo para así intentar echar a Martín Presa. Bukaneros, de hecho, ha publicado un comunicado en redes sociales en el que básicamente dicen que no hay punto de retorno y que es "evidente que hace falta un cambio de rumbo".

Así las cosas, se ha preguntado hasta dónde van a alargar la situación, porque "¿qué pasa con el resto de partidos?" y qué consecuencias puede tener para el club.

Martín Presa es propietario de casi todo el Rayo Vallecano

Raúl Granado, periodista de Onda Cero que se encontraba en Vallecas narrando el partido, ha aseverado que Presa no se va a ir y que hay que tener en cuenta que casi el 99% de las acciones son suyas. No le puede echar ni la Junta Directiva y la decisión de marcharse o de vender el club depende única y exclusivamente de él.

Granado ha desvelado en Onda Cero que una persona de su entera confianza recibió una llamada la semana pasada de un inversor de Arabia Saudí, que quería ponerse en contacto con Raúl Martín Presa. ¿Con qué objetivo? Hacerle una oferta por el club. Sin embargo, "directamente ni lo recibió, ese es el nivel, no va a vender el club".

Por eso, según Granado, la afición ha entendido que "da igual" el perjuicio que pueda tener sobre el club y los jugadores lo ocurrido hoy o lo que pueda suceder en partidos futuros. "Han entendido que esa es la manera de intentar conseguir que Martín Presa se vaya de Vallecas", ha sentenciado.

Qué opina la afición del Rayo Vallecano

De hecho, algunos aficionados han expresado en Radioestadio su malestar con la directiva y han afirmado que lo que se ha hecho hoy es "lo mejor que se podía hacer" porque es "una vergüenza" que Presa tenga el club únicamente para su propio beneficio. "Con todo lo que ha ganado, no ha fichado a nadie y amenaza con mandarnos a Burgos a jugar; yo estoy muy orgulloso de lo que ha pasado", decía un aficionado rayista.

Un aficionado del Athletic, aunque se ha mostrado disgustado porque era la primera vez que iba a Vallecas, ha asegurado que entiende el porqué se ha hecho lo que se ha hecho: "Somos clubes hermanos, nosotros también hemos protestado, siempre animando al Rayo y a ver si Presa se marcha de una vez".