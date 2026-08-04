Mariano de Paco: "Veo muy difícil que el Rayo pueda jugar en Vallecas el 20 de agosto"

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano ha asegurado en una entrevistaa en Radioestadio noche, tras la reunión mantenida con la directiva del Rayo Vallecano de Madrid, que el encuentro ha supuesto "un paso importante" en la vía de la colaboración, después de que el club se comprometiera a permitir la entrada de los técnicos regionales al Estadio de Vallecas este martes a las 12:00 horas.

En una entrevista en Radioestadio Noche, Mariano de Paco ha explicado que trasladó personalmente al presidente del club, Raúl Martín Presa, la posición de la Comunidad de Madrid, que mantiene abierto el procedimiento para extinguir la concesión del estadio por los reiterados incumplimientos detectados.

"Lo que le he dicho al presidente es lo que vengo diciendo estos días: el club tiene que cumplir sus obligaciones. La Comunidad de Madrid se ha visto obligada a tomar una medida extrema, pero absolutamente necesaria por el incumplimiento del club y, además, por su silencio", ha afirmado..

El consejero reprochó que, tras la auditoría que detectó graves deficiencias en el estadio, el Rayo no haya presentado la documentación solicitada por la Administración. "Nosotros tenemos un documento firmado por unos técnicos autorizados que dice que el estadio no es seguro. El club dice que sí lo es. Si lo tienen todo, ¿por qué no lo han presentado?", cuestionó.

El club abrirá las puertas a los técnicos

Uno de los principales avances de la reunión, según De Paco, fue el compromiso adquirido por el club para facilitar el acceso de los técnicos de la Comunidad al recinto. "El club se ha comprometido a que mañana a las doce de la mañana abrirá la puerta a los técnicos de la Comunidad de Madrid para que puedan empezar a evaluar cuál es el alcance de estos riesgos. Pero he insistido en que no es que abran mañana, es que abran mañana y para siempre".

El consejero ha explicado que la negativa a permitir la entrada se debía, según el presidente del Rayo, al consejo de su abogado, una postura que la Comunidad considera equivocada. Asimismo, ha recordado que, al haberse suspendido cautelarmente la concesión, el club "carece de título habilitante" para desarrollar cualquier actividad dentro del estadio.

"No pueden hacer nada: ni un vídeo promocional, ni vender abonos, ni limpiar basura. La responsabilidad de cualquier percance sería única y exclusivamente del club", ha advertido.

"Veo muy difícil" jugar en Vallecas el 20 de agosto

Preguntado por la posibilidad de que el Rayo dispute en Vallecas el primer partido de Liga, previsto para el 20 de agosto ante el Deportivo Alavés, el consejero se ha mostrado pesimista. "Veo muy difícil que eso se pueda hacer en un corto plazo. Yo hablaba de un proceso que iba a durar meses, porque todas las faltas que señala la auditoría son graves o muy graves".

A su juicio, la situación actual es consecuencia de la "acción o inacción del club", que "ha perdido dos meses" en los que, según ha sostenido, podría haberse avanzado en la resolución de las deficiencias.

El debate sobre jugar fuera de Madrid

Respecto a la búsqueda de un estadio alternativo para el debut liguero, De Paco defendió que la prioridad debía ser jugar en la Comunidad de Madrid. "La obligación del club era haber buscado un estadio en Madrid y también pagarlo".. En este sentido, criticó que la decisión de disputar el encuentro previsiblemente en Burgos respondiera únicamente a criterios económicos.

"Al final estamos hablando de una cuestión únicamente económica. Si Burgos me lo hace gratis y Leganés no... Bajo mi punto de vista eso no es de recibo". El consejero ha conrimado además que la Comunidad de Madrid llegó a ofrecer apoyo económico para facilitar el desplazamiento de los aficionados si finalmente el encuentro pudiera disputarse en un estadio madrileño, aunque admitió que "puede que no sea la mejor solución".