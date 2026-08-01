Yan Diomande, "un Ferrari" que el Leganés vio venir: "Cualquier camiseta que se ponga no le va a pesar"

El Club Deportivo Leganés vive un verano de muchos cambios, pero mantiene intacto el orgullo por haber sido el club europeo que dio el gran empujón a Yan Diomande, el extremo de 19 años que esta semana aparece vinculado al Real Madrid. En una con Alberto Fernández en Radioestadio Noche, el director general Martín Ortega recuerda cómo el club empezó a seguir al jugador desde los 15 años, lo fichó al cumplir 18 y, tras apenas diez partidos en Primera, lo vendió por 20 millones de euros a un equipo "europeo de segundo nivel" que, según trasciende, ahora negocia su traspaso al conjunto blanco.

El Leganés tampoco se sorprendió cuando comenzaron a llegar las primeras ofertas importantes por el futbolista pese a su escasa experiencia en la élite. "No nos sorprendió. Nosotros sabíamos lo que teníamos en casa. Nosotros lo veíamos entrenar todos los días", aseguró Ortega, quien recordó que, aunque solo disputó una decena de encuentros en Primera División, "fueron los suficientes para saber que el chaval tenía un talento descomunal".

Sabíamos lo que teníamos en casa

Según explicó, al terminar la temporada hubo un importante interés por el jugador. "Tuvimos intereses de equipos europeos de segundo nivel", apuntó. Preguntado por si el Leganés siente ahora que pudo vender demasiado barato al futbolista, Ortega defendió la operación realizada con el Leipzig. "Nosotros lo vendimos por lo que pudimos", explicó. El club intentó mejorar las condiciones contractuales del jugador y elevar su cláusula de rescisión, pero "no dio prácticamente tiempo".

El director general fue claro al valorar el potencial económico del futbolista: "Nosotros sabíamos que era un jugador que valía mucho más de 20 millones, que iba a triplicar su valor".

Sabíamos que iba a triplicar su valor

Por ello, durante la negociación con el conjunto alemán trataron de proteger los intereses futuros del club. "Intentamos que la posición del Club Deportivo Leganés quedara de la mejor forma posible y ahí guardamos una serie de derechos a futuro, por lo que tenemos especial interés en lo que pueda pasar con él".

Cuestionado sobre si el Leganés conserva un porcentaje de una futura plusvalía, Ortega evitó confirmar la cifra por motivos de confidencialidad, aunque admitió entre risas: "No va mal desencaminado".