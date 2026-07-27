Toscana Viar, nutricionista de la Selección: "Nunca prohíbo nada. Me gusta más el dulce que a nadie y en el equilibrio está el acierto"

La nutricionista de la selección española, Toscana Viar, ha desvelado algunos de los secretos de la alimentación del combinado nacional que conquistó el Mundial 2026.

Tras 52 días de concentración junto al equipo de Luis de la Fuente, la especialista ha explicado que el éxito nutricional no pasa por dietas extremas ni por prohibiciones, sino por la planificación y el equilibrio. "Nunca prohíbo nada. Me gusta más el dulce que a nadie y en el equilibrio está el acierto", ha asegurado durante una entrevista en Radioestadio Noche, de Onda Cero.

Viar, que trabaja con la Real Federación Española de Fútbol desde 2019 y acumula casi dos décadas de experiencia en el fútbol profesional, ha recordado que su misión va mucho más allá de elaborar menús. "Intentamos acompañarles para que, desde mi área, todo lo que tiene que ver con la alimentación y la suplementación ayude a que su rendimiento llegue al máximo nivel", ha explicado.

Una alimentación planificada, pero sin obsesiones

La nutricionista ha desmontado una de las ideas más extendidas sobre la alimentación de los deportistas de élite: que todo está medido al milímetro.

"Está todo muy planificado y muy bien organizado, sabemos lo que necesitan, pero no todo lo hacemos perfecto", ha afirmado. De hecho, ha resumido su filosofía con una frase que, según ha reconocido, repite constantemente a los futbolistas: "Lo perfecto es enemigo de lo bueno".

Cada jugador cuenta con una planificación individualizada desde antes de las concentraciones. Toscana Viar mantiene contacto con los nutricionistas de sus clubes para conocer cómo llegan físicamente y adaptar tanto la alimentación como la suplementación en función de la carga de entrenamientos, los minutos disputados o el estado de fatiga de cada futbolista. Sin embargo, durante las concentraciones no existen menús cerrados para cada uno, sino un amplio buffet en el que la nutricionista supervisa y orienta las elecciones de los jugadores.

"No prohíbo nunca nada"

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista ha llegado cuando le han preguntado si existen alimentos prohibidos para los campeones del mundo.

La respuesta ha sido tajante: "Yo no prohíbo nunca nada". Incluso ha reconocido que disfruta especialmente de los dulces. "Todo el mundo cree que vivo y sueño con brócoli y zanahorias. En mi casa se come muy sano, pero yo soy la reina de las napolitanas de chocolate. Me gusta más el dulce que a nadie", ha confesado.

Para Viar, las prohibiciones suelen tener el efecto contrario al deseado. "Cuando algo se nos prohíbe mucho lo acabamos deseando cada vez más", ha explicado, insistiendo en que el objetivo debe ser mantener una alimentación saludable la mayor parte del tiempo sin renunciar de forma puntual a una hamburguesa, un helado o un dulce.

Comer sano también puede ser barato

La experta también ha querido desmontar otro mito habitual: que comer saludable resulta caro.

"Es perfectamente posible comer sano, comer rico y comer barato", ha asegurado. A su juicio, la clave está en la planificación de la compra y de los menús, ya que improvisar suele llevar a gastar más dinero y desperdiciar alimentos. "Con muy poquita planificación, comer sano puede ser súper económico", ha señalado.

Además, ha defendido que no existen alimentos milagrosos ni imprescindibles. Aunque ha destacado las propiedades del brócoli, las lentejas, las nueces, el aguacate o la avena, ha insistido en que lo importante es mantener una dieta variada y equilibrada.

Incluso sobre el consumo ocasional de alcohol ha lanzado un mensaje de moderación: no lo recomienda como hábito, pero considera que "consumir de forma puntual una copa de vino, dentro de un contexto saludable, no genera ningún problema".