Miquel Travé, campeón del mundo de C1 piragüismo eslalon: "Me encuentro en un muy buen momento"

El piragüista Miquel Travé ha conseguido la medalla de oro en la categoría de C1 del Campeonato del Mundo de piragüismo eslalon y kayak cross, que se ha disputado en el recinto RIVERSPORT de Oklahoma (Estados Unidos). Para celebrar este triunfo, ha hablado en Radioestadio noche con el periodista Álvaro Martínez.

"Estoy muy contento, ya he empezado a asimilar un poco lo que significa", ha confesado en Onda Cero. Travé se clasificó a la final con el décimo mejor tiempo, pero esto no le afectó, porque no cometió ni un solo error en la bajada y mantuvo la primera posición hasta el final.

Preguntado por cómo vivió la final, teniendo en cuenta que todos tenían que bajar después que él, ha explicado que estaba "nervioso", pero que sabía que había logrado "un muy buen tiempo", aunque los que quedaban por delante de él podían superarlo. Si bien, Travé tenía claro que era "improbable" que no tuviera medalla.

En competiciones anteriores, el palista se había quedado a muy poco tiempo de lograrla, por eso, aunque no fuera de oro, también se habría conformado, "pero al ser oro, mucho mejor". En cuanto se confirmó el triunfo, el equipo le tiró a las aguas bravas. Si bien, ahí todavía no se creía lo que acababa de conseguir. "Fue impactante, disfruté mucho de celebrarlo con todo el equipo", ha expresado el deportista.

Travé llegaba a esta competición tras lograr el oro en el Europeo. Aunque siempre preparan "muy bien" las competiciones importantes, ha confirmado que este año se habían focalizado en el Campeonato del Mundo. "Cada temporada tiene sus más y sus menos, pero ahora mismo sí que me encuentro en un muy buen momento", ha asegurado.

Su preparación para Los Ángeles 2028

Este triunfo es la primera piedra para poder conseguir una plaza olímpica para los Juegos de 2028. Por eso, un buen resultado era clave para empezar "con un buen pie", pero es consciente de que quedan ocho pruebas más "y mucho trabajo por delante", porque conseguir una plaza olímpica, "no es nada fácil de ganar". "Yo voy a dar lo mejor de mí, pero hay un proceso muy largo", ha comentado Travé.

La siguiente prueba es la Copa del Mundo en París y después l Copa del Mundo de la Seu d'Urgell, dos pruebas clasificatorias para esos futuros Juegos Olímpicos, por lo que ha reiterado en que dará lo mejor de sí mismo para conseguir estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.