Aitor Karanka tras la segunda estrella de España: "Las ganas de ganar no se acaban nunca"

La selección española apenas ha tenido tiempo para saborear la conquista del Mundial. Solo dos días después de levantar el título, la maquinaria ya vuelve a ponerse en marcha. Así lo explicó Aitor Karanka, director de fútbol de la selección española, en una entrevista concedida a Raúl Granado en Radioestadio Noche, donde desveló que el cuerpo técnico encabezado por Luis de la Fuente ya había convocado una reunión para comenzar a analizar el torneo y preparar el futuro.

Karanka repasó cómo se vivió el campeonato desde dentro, la fortaleza del grupo en los momentos de dificultad, el papel de los futbolistas menos habituales y la forma en la que la Federación ha construido un entorno que ha permitido al equipo convertirse en campeón del mundo.

El trabajo no se detiene tras conquistar el Mundial

Lejos de prolongar las celebraciones, Karanka explicó que el equipo técnico retomó el trabajo apenas 48 horas después del título. El objetivo era realizar un balance del torneo y empezar a preparar los próximos compromisos.

"Somos ahora mismo campeones del mundo y todavía los rivales van a querer ganarnos más y en septiembre empieza otra competición", afirmó, convencido de que el éxito obliga a mantener el mismo nivel de exigencia.

Además, dejó claro que la ambición no desaparece después de levantar un gran título: "Las ganas de ganar no se acaban nunca".

La unión del vestuario, la gran clave del éxito

Durante toda la conversación, Karanka insistió en que el mayor mérito de esta selección ha sido la fortaleza del grupo. Destacó especialmente la actitud de los jugadores que apenas tuvieron minutos durante el campeonato.

El director de fútbol explicó que muchos de ellos prolongaban voluntariamente los entrenamientos y aceptaban su situación con una actitud ejemplar porque entendían que formar parte de ese grupo ya era un privilegio.

Según relató, Luis de la Fuente acertó al construir un equipo formado no solo por grandes futbolistas, sino también por excelentes personas, una decisión que terminó marcando la diferencia durante los 52 días de concentración.

Cabo Verde, el momento que fortaleció al equipo

Karanka reconoció que el empate frente a Cabo Verde supuso el momento más delicado del campeonato. Después de llegar como la gran favorita, España recibió críticas y aparecieron las primeras dudas. Sin embargo, explicó que la respuesta del grupo fue inmediata. El entrenamiento del día siguiente le hizo comprobar que el equipo estaba preparado para reaccionar.

Aunque admitió que aquel encuentro pudo servir para fortalecer al vestuario, también dejó claro que está convencido de que España habría terminado siendo campeona igualmente.

Una selección con naturalidad dentro y fuera del campo

Otro de los aspectos que más destacó fue el ambiente vivido durante la concentración. Karanka explicó que la convivencia con las familias de los jugadores ayudó a reducir la tensión de un torneo tan largo y favoreció la unión entre todos.

También defendió que el fútbol actual ha cambiado y que los jugadores conviven con mayor normalidad con las redes sociales y con una mayor libertad durante las concentraciones.

Como ejemplo recordó que algunos futbolistas pasearon en bicicleta por Nueva York antes de la final o compartieron momentos con sus familias sin que eso afectara al rendimiento deportivo.

El papel de los suplentes y las decisiones difíciles

Karanka también valoró la gestión de Luis de la Fuente en decisiones delicadas, como dejar a futbolistas importantes en el banquillo. Explicó que jugadores como Pedri aceptaron su papel pensando únicamente en el beneficio colectivo y destacó que todos respondieron cuando les llegó la oportunidad.

En su opinión, esa capacidad para priorizar el equipo por encima de los intereses individuales fue una de las grandes fortalezas de España durante el Mundial.

Un futuro garantizado

El director de fútbol se mostró especialmente optimista con el futuro de la selección. Recordó los éxitos de las categorías inferiores y aseguró que el relevo generacional está asegurado gracias al trabajo conjunto que se realiza en toda la Federación.

Para Karanka, el presente ya es brillante, pero el futuro ofrece aún más motivos para el optimismo por el nivel de las nuevas generaciones.