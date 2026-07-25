El duro testimonio de los presidentes de tres equipos de fútbol de las zonas afectadas por los incendios: "La situación es de tristeza, dolor y rabia"

Los incendios asolan España. Miles de personas se encuentran en estos momentos confinadas o evacuadas de sus hogares, por el avance de los fuegos. En el programa Radioestadio noche han expresado sus inquietudes los presidentes de tres de los equipos de fútbol de las zonas afectadas: Félix Barredo, presidente del club Navas del Rey; Ernesto Somoza, presidente del Atlético Barraco y Adrián Blanco, presidente del Burgohondo.

"La situación es de tristeza, dolor, rabia, dan ganas de llorar. Miras el monte y todo está negro, es muy muy desastroso todo", ha lamentado Félix Barredo, que se encuentra en el municipio echando una mano a todo aquel que se lo pide, incluso a los animales. Sin embargo, en algunas zonas, el fuego ha devorado "entero" lo que ha pillado.

Preguntado por la situación del equipo, ha confesado que es "un momento muy difícil para todos" y que las horas se prevén "complicadas", sobre todo por el viento. "Va a ser una noche dura", ha lamentado, al tiempo que se ha mostrado esperanzado, porque por la mañana es posible que haya una oportunidad para frenarlo.

No hay ninguna opción de que vaya a parar

Del mismo modo se ha mostrado Ernesto Somoza, que ha contado que allí la situación es "un poquito mejor dentro de lo que cabe", porque los días anteriores han sido "complicados", aunque allí no les han llegado a confinar ni desplazar.

"Hay varios operativos de la UME", en palabras de Somoza, trabajando en el incendio, y "varios medios aéreos" para extinguir los diversos focos que van surgiendo. En cuanto a la situación de los próximos días, la ha catalogado de "incertidumbre total" porque el fuego en Ávila todavía está descontrolado y "el viento en cualquier momento cambie el fuego y pueda volver a esta zona; no hay ninguna opción de que vaya a parar".

Incertidumbre total

En cuanto a Adrián Blanco, presidente del Burgohondo, ha expresado que allí ahora la situación es "tranquila", porque es donde empezó el fuego. Los tres focos que quedan están "controlados" y "alejados" del pueblo. Él se encuentra en Villa, un pueblo vecino situado a diez kilómetros, por precaución. De momento no saben cuándo podrán regresar a sus casas porque, tal y como ha recordado, el Gobierno ha declarado la situación de emergencia nacional.

Por suerte, no ha habido ninguna víctima ni casa quemada ni en las urbanizaciones, porque el fuego se ha localizado, sobre todo, en la sierra. También ha destacado que hay varios jugadores del club que están trabajando como voluntarios, "ayudando tanto en las labores de extinción como en la labor de colaborar en llevar comida, bocadillos, bebidas a la gente que está directamente en los focos del fuego".