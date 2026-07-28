El sueño de Mauro Gutiérrez: hacer la "mejor película de fútbol de la historia" y donar la recaudación a la investigación contra el cáncer

Mauro Gutiérrez lleva seis años con una idea en la cabeza: hacer la mejor película de la historia sobre el fútbol. Lo recaudado irá íntegramente destinado a la investigación contra el cáncer -de hecho, el propio espectador podrá elegir la causa benéfica-. Para conseguir el interés de productores, actores y demás, ha empezado a moverla por TikTok, donde ya ha conseguido cifras de récord en menos de 24 horas.

Mauro no va a cobrar ni un euro por la película, algo que firmará ante notario para que quede constancia de ello. La película tiene "comedia, emoción, fútbol, alma" y uno de los personajes ya está elegido: Antonio Resines. En una entrevista en Radioestadio Noche ha contado cómo surgió esta idea y cómo pretende llevarla a cabo.

El joven ha explicado que la historia está "un poco" inspirada en hechos reales, porque su abuelo murió de cáncer. "A mí me encanta el cine y el fútbol, pero nunca ha habido una película de fútbol que digas que es la película del fútbol por excelencia", le ha dicho a Raúl Granado, el presentador del programa.

Cómo convenció a Resines

Así las cosas, ha defendido que su objetivo es crear una película que no esté llena de clichés, sino que se pueda grabar con jugadores "que sepan lo que hacen y que, a la vez, cuente algo". De ahí el protagonismo de Antonio Resines, que interpreta el papel de un entrenador que vuelve al club de su padre, un equipo endeudado, "lo que es hoy en día el fútbol modesto".

Resines estaba "dentro" de la película desde el primer momento que leyó el guion. Es cliente de una tienda familiar que tiene la familia de Mauro en Comillas. Un día le pasó el guion y "en el momento en el que lo leyó dijo: 'Esto es increíble'", ha contado en Onda Cero. Y es que, la película pone el foco en "la belleza del fútbol, cómo es crecer con un balón y lo que significa que de pequeño te pongan un balón en los pies".

Una vez que tenía la idea en la cabeza, empezó a mover el guion por distintas productoras, pero se encontró con la cara amarga de este sector. Algunas intentaron apropiarse del guion o comprar los derechos para poner el filme a nombre de otra persona. Es por ello que se le ocurrió la idea de financiar la película a través de las entradas, porque el productor recibe dinero a través de las mismas.

Cómo conseguir financiación y llegar a emitirla en 2028

Para lograr financiación, Mauro tiene varias ideas. La principal es que una "gran marca nacional vea que el proyecto está haciendo muchos números y se quiera consolidar como la marca que sacó adelante una de las campañas benéficas más grandes de la historia". De ahí la importancia de conseguir visibilidad por redes sociales. Algo que está logrando, porque ahora mismo el vídeo en TikTok tiene más de medio millón de visitas y 130.000 likes. "Esto trasladado a las entradas serían más de 300 mil euros", ha comparado.

En cuanto a los futbolistas, no tienen "un papel tan dramático", sino que el protagonismo se lo lleva el papel de Resines, su segundo entrenador, el presidente... "Es una versión de Antonio muy cercana a lo que le llevó a ganar el Goya", ha desvelado. Mauro se da un mes para saber si el proyecto sale adelante de la manera que ha empezado, por redes sociales, o hay que buscar otras vías. El plazo para rodar no le preocupa, porque ya tiene experiencia previa en otra película.

Tanto él como su equipo son chavales jóvenes con ilusión, "muchas ganas y mucho hambre de intentar hacer algo que puede acabar en una causa benéfica". Ha insistido en que el espectador podrá elegir dónde donar el dinero y ha asegurado que van a mostrar todo el proceso para que se sepa dónde va a ir cada euro de la financiación.