La emoción de Manolo Higuera por la vuelta del Racing a Primera: "Queremos que marque una época en todos los sentidos"

El presidente del Racing de Santander, Manolo Higuera, ha reconocido que el regreso del club a Primera supone "un salto" para una entidad que "lleva 14 años sin jugar en Primera División" y que durante ese tiempo "ha sufrido todo tipo de circunstancias negativas".

En una entrevista en Radioestadio Noche, Higuera ha recordado que el Racing "terminó en concurso de acreedores, terminó en Segunda B con el club totalmente arruinado" como consecuencia de "la gestión delictiva de varios presidentes de forma continuada". Por ello, ha asegurado que los racinguistas valoran "aún más el haber conseguido recuperar la posición en la Primera División".

"Una auténtica revolución social" en Cantabria

El dirigente ha destacado el enorme respaldo que vive actualmente el club entre la afición. "Las dos últimas temporadas se ha producido en Cantabria una auténtica revolución social", ha afirmado.

Según ha explicado, el Racing ha recuperado un protagonismo absoluto entre los más jóvenes. "Todo el mundo en la ciudad, en la región, en los colegios va con una camiseta del Racing. (...) Ahora mismo la gente, especialmente la gente joven, que supone casi un 60% de los abonados del club, son exclusivamente del Racing".

Una situación que, ha confesado, le genera "orgullo" pero también "responsabilidad". "Nosotros dijimos cuando llegamos hace tres años que el objetivo era hacer felices a los racinguistas y seguimos en esa misma tesitura. Queremos que la gente sea feliz, queremos que la gente se sienta orgullosa de su club".

Un club transformado

Higuera ha explicado que la llegada a Primera no ha obligado al Racing a realizar grandes cambios estructurales porque el trabajo ya estaba hecho durante los últimos años. "Durante estos tres años nos hemos dedicado a modificar estructuralmente el club", ha señalado. Como ejemplo, ha indicado que la entidad ha pasado de contar con "unas 20 personas" a "cerca de los cien trabajadores", además de invertir "mucho en tecnología".

También ha lamentado la situación del club respecto al fondo CVC. "Somos el club más perjudicado de todo el fútbol español porque solo recibimos 4 millones de euros", ha dicho, recordando que todas las mejoras en la ciudad deportiva y en El Sardinero se han realizado "con dinero propio" y "con mucho esfuerzo".

El dinero no garantiza el éxito

Sobre el reto de mantenerse en Primera División, el presidente racinguista ha reconocido que será complicado debido a la diferencia económica respecto a otros equipos. "Nuestros recursos económicos son muy inferiores a los del resto de los clubes. Eso hace que las dificultades para conseguir la permanencia sean muy grandes", ha admitido.

No obstante, ha defendido que "ni el dinero garantiza el éxito ni el tener menos dinero garantiza no conseguir el objetivo". En ese sentido, ha insistido en que la clave está en "intentar invertirlo lo mejor posible" y "acertar".