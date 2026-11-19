Este sábado 21 de noviembre, a partir de las 12.00h, Carles Lamelo y todo el equipo de Onda viajera estarán en directo desde el Ayuntamiento de Villarrobledo, en una edición especial que permitirá conocer uno de los principales municipios productores de vino de la provincia de Albacete y adentrarse en la riqueza vitivinícola de Castilla-La Mancha.

Villarrobledo ocupa un lugar destacado en una tierra estrechamente vinculada al cultivo de la vid. La Mancha alberga una de las mayores extensiones de viñedo del mundo, un territorio en el que la tradición vitivinícola forma parte de su identidad, su cultura y su actividad económica. Sus vinos, acogidos a la Denominación de Origen La Mancha, son el reflejo de una larga historia de trabajo en el campo y de una apuesta por la calidad.

Casa Consistorial de Villarrobledo. | Ayuntamiento de Villarrobledo

La tradición y la calidad de los vinos de La Mancha

El programa pondrá el foco en la riqueza de los vinos de esta denominación de origen y en el papel que desempeñan municipios como Villarrobledo dentro de una de las principales zonas productoras del país. Una oportunidad para acercarse a las particularidades de sus vinos, conocer mejor su elaboración y descubrir el valor de una tradición que ha marcado durante generaciones el paisaje y la vida de esta tierra.

Desde el Ayuntamiento de Villarrobledo, Onda viajera contará con la participación de Javier Cuadrado, vocal de la Denominación de Origen La Mancha, con quien Carles Lamelo abordará la calidad de los vinos acogidos a esta denominación y la importancia de este sector en la provincia de Albacete.

Ayuntamiento de Villarrobledo. | Ayuntamiento de Villarrobledo

Onda viajera, en directo desde Villarrobledo

Este sábado, Onda viajera invita a descubrir Villarrobledo y la riqueza vitivinícola de La Mancha de 12.00 a 14.00h, con Carles Lamelo y todo el equipo del programa.

Puedes seguir el programa en directo en Onda Cero, en nuestra web y la app, y en nuestro canal de YouTube.

Con el patrocinio de la Denominación de Origen La Mancha.