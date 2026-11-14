Florencia diferente: pasadizos del Palazzo Vecchio, Oltrarno y gastronomía local

La ruta comienza en la Biblioteca delle Oblate, situada en un antiguo convento del siglo XIV, en Via dell'Oriuolo. En su última planta hay una terraza con cafetería desde la que se contempla la cúpula de Brunelleschi. Muy cerca, el Palazzo Vecchio permite realizar una visita por sus pasadizos secretos, con escaleras ocultas y el pequeño estudio de Francesco I de Médicis. Palau describe la experiencia como: “Un recorrido para sentirse como si fuéramos detectives.”

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Oltrarno: telares históricos y jardines escondidos

Al otro lado del río Arno, en el barrio de San Frediano, se encuentra el Antico Setificio Fiorentino, un taller fundado en 1786 donde todavía funcionan telares centenarios. La visita permite conocer un telar del siglo XVII y una urdidera basada en un diseño de Leonardo da Vinci. En Oltrarno también se puede visitar, con reserva previa, el Giardino Torrigiani, un jardín privado de estilo romántico con especies vegetales de distintos lugares del mundo y una torre neogótica.

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Una librería dentro de un cine y el lampredotto florentino

Otra parada es el Cinema Teatro Odeon, también conocido como Giunti, en la plaza degli Strozzi. Este antiguo teatro funciona actualmente como cafetería y librería durante el día y como cine por la noche. Para comer, Palau recomienda el Antico Trippaio, un puesto callejero especializado en bocadillos de lampredotto, elaborado con estómago de vaca cocido, y bollito, carne hervida lentamente.

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Lucignano: la Toscana del aceite de oliva

A una hora de Florencia, en la provincia de Arezzo, se encuentra Lucignano, un pueblo medieval amurallado conocido como “el pueblo caracol” por su trazado circular. En sus alrededores se cultivan variedades de aceituna como leccina, frantoio y moraiolo. Palau participó en la recogida de aceitunas invitado por el agroturismo La Maestà dei Mori, una experiencia que permite conocer la elaboración del aceite toscano. Durante esta época también se celebran ferias de productos de temporada, como castañas y setas porcini.