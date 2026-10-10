Crucero por Reino Unido: de las Orcadas a Dorset

La recomendación de Eva Miquel para iniciar esta travesía es llegar unos días antes a Reikiavik. Desde allí, el barco se dirige a la isla islandesa de Heymaey, las islas Feroe y las Orcadas, el primer destino del recorrido ya en el Reino Unido. El puerto de Kirkwall, centro administrativo del archipiélago, sirve de punto de partida para conocer un territorio formado por unas 70 islas, de las que solo 20 están habitadas, en las que se guarda el patrimonio neolítico de Escocia. Entre las visitas destaca el Anillo de Brodgar, un círculo de piedras de 104 metros de diámetro junto al lago Stenness, integrado en el Corazón Neolítico de las Orcadas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999. También sobresale Skara Brae, conocido como la Pompeya de Escocia y considerado uno de los poblados neolíticos mejor conservados de Europa.

Conwy | Pexels

Belfast e Isla de Man: historia y tradición británica

Tras una jornada de navegación, el crucero llega a Belfast, en Irlanda del Norte. Allí se puede visitar el Centro Interactivo Titanic de Belfast y recorrer las calles del centro de la capital. La siguiente escala es la Isla de Man, conocida por el Tourist Trophy, una carrera de motos que se celebra anualmente desde 1907 en carreteras públicas cerradas al tráfico. En Douglas, su capital, destaca el paseo marítimo, mientras que en Castletown se encuentran el antiguo parlamento y el Castillo Rushen.

Bradda Head, en la Isla de Man | Unsplash

Gales y sus castillos medievales

La llegada a Gales se produce a través de Holyhead, en el noroeste del territorio. Desde allí, las carreteras entre campos verdes y rebaños de ovejas conducen hasta el castillo de Conwy, una fortificación medieval construida por Eduardo I a finales del siglo XIII durante la conquista de Gales.

Un viaje lleno de paisajes bucólicos | Unsplash

Cobh, Cork y el castillo de Corfe

En Irlanda, el puerto de Cobh ofrece las coloridas casas conocidas como Deck of Cards, la catedral neogótica de Saint Colman y la antigua sede de la White Star Line, vinculada a los 123 pasajeros que embarcaron en el Titanic en este puerto. A pocos kilómetros se encuentra Cork, con su centro urbano y sus tradiciones irlandesas. El recorrido concluye en Portland, al sur de Inglaterra, con una visita al castillo de Corfe, una fortaleza del siglo XI situada en el condado de Dorset y conocida también por su aparición en el musical de Disney La bruja novata.

Cobh | Pexels

Oceania Cruises realiza habitualmente esta ruta en un viaje de doce días, con variaciones en los puntos de origen y destino. El itinerario incluye Islandia, las islas Feroe, distintos enclaves del Reino Unido, Saint-Malo, en Francia, y el desembarque en Southampton.

El audio completo de este viaje de Eva Miquel puede escucharse en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite los sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.