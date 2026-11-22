Lo primero que llama la atención al llegar a Hanói es el tráfico. Según explica Santiago Tejedor, la ciudad cuenta con cerca de siete millones de motocicletas registradas y más de un millón de coches. Entre sus calles aparecen pequeños establecimientos abiertos al exterior, puestos donde desayunar sopa de fideos y monumentos como el Templo de la Literatura, vinculado a la primera universidad del país. Tejedor resume una de las primeras experiencias del viajero: “En Hanói, hasta cruzar la calle es una aventura.”

Arrozales de Vietnam | Pexels-huyn-nguyen-3128452-37847243

Sa Pa: arrozales y comunidades de montaña

Desde Hanói, la expedición tomó un tren nocturno hacia Lao Cai, cerca de la frontera con China, para continuar hacia las montañas de Sa Pa. En mercados como Coc Ly se reúnen habitantes de distintas aldeas, entre puestos de verduras, animales, tejidos bordados y comida. Las comunidades H'mong y Dao conservan vestimentas, lenguas y tradiciones propias. El recorrido incluyó una noche en una vivienda local, compartiendo la cena con una familia. “En lugar de mirar una aldea desde la ventanilla, te quedas a dormir.”

Bahía de Ha Long | Pexels-karolina-2031292-30667596

Bahía de Ha Long: navegando entre las islas del dragón

La bahía de Ha Long ofrece un paisaje de aguas turquesas y centenares de islotes de piedra caliza. Su nombre se relaciona con la leyenda de un dragón que descendió para proteger la costa y creó una barrera de islas frente a los invasores. Uno de los momentos destacados del viaje fue el amanecer desde el barco, mientras la niebla se desplazaba entre las formaciones rocosas.

Mercados de Vietnam | Pexels-thuan-34124512

Gastronomía vietnamita: del mercado al café con huevo

La experiencia terminó en Hanói con una clase de cocina en la que los participantes seleccionaron ingredientes y aprendieron a preparar recetas locales. Entre las especialidades aparece el café con huevo, elaborado con yema batida, leche condensada y azúcar sobre café vietnamita. Su origen se sitúa en 1946, cuando Nguyễn Văn Giảng utilizó la yema como alternativa ante la escasez de leche. Para Santiago Tejedor, el viaje también tiene una dimensión humana: “Ese es el espíritu de Tahina-Can: caminar, preguntar, escuchar y contar.”