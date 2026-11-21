Explica Enrique Domínguez Uceta que estas localidades comparten "la gran llanura manchega que incluye el territorio de los Llanos de Albacete". Un territorio caracterizado por sus horizontes despejados, que permiten divisar pueblos vecinos separados por menos de veinte kilómetros. En un paisaje de viñedos y horizontes abiertos, las torres de las iglesias sobresalen en esta geografía y han servido históricamente como referencias para los viajeros. La iglesia del Salvador de La Roda, conocida como el Faro de La Mancha, y la de San Bartolomé de Tarazona son dos ejemplos. Como explica Domínguez Uceta, "los carros ponían rumbo a la torre de la iglesia del pueblo al que iban y trazaban una línea recta".

Viñedo otoñal | Unsplash

Las carreteras rectas atraviesan un paisaje dominado por las viñas, los cereales, los olivares y los almendros. También aparecen construcciones tradicionales de piedra seca, como chozos y cucos, casas de labranza encaladas y bodegas centenarias. Un territorio que, en palabras de Uceta, destaca por "una autenticidad agraria que invita a viajar sin prisas".

Villarrobledo, un pueblo de tradición de alfarería tinajera | Elena del Amo

Villarrobledo, el paisaje del mayor viñedo del mundo

Villarrobledo representa la llanura manchega en su máxima expresión, con extensiones de cepas que cambian de tonalidad según la estación. Los ríos Záncara y Córcoles y los humedales estacionales crean corredores verdes donde habitan aves esteparias como la avutarda y el sisón. Entre sus principales atractivos patrimoniales destacan la Plaza Vieja, la iglesia de San Blas y el Ayuntamiento con su galería porticada.

Tarazona de la Mancha y el valle del río Valdemembra

En Tarazona, la planicie da paso a suaves ondulaciones y depresiones excavadas por el agua. El río Valdemembra, afluente del Júcar, forma una vega fértil rodeada de chopos, álamos y sauces. Su patrimonio incluye la Plaza Mayor porticada de finales del siglo XVII, declarada Conjunto Histórico-Artístico, la iglesia de San Bartolomé y los puentes históricos sobre el Valdemembra.

La Roda: patrimonio, paisajes blancos y Miguelitos

La Roda conserva paisajes de cereal, nogales y viñas antiguas. Su particularidad geológica son los yacimientos de tierra blanca, conocidos como Blanco de España, utilizados en la pintura al temple. En su patrimonio sobresale la iglesia del Salvador, conocida como la catedral de La Mancha, además del palacio de la Condesa de Villaleal y el lienzo de Doña Blanca. La localidad también es conocida por sus tradicionales Miguelitos de hojaldre y crema.

Pasaje de Lodares, Albacete | Pixabay

Albacete, una capital con grandes espacios verdes

La capital provincial combina su paisaje llano y agrícola con un importante patrimonio arquitectónico. Entre sus lugares destacados figuran el Pasaje Lodares, de 1925, la Catedral de San Juan Bautista, el Museo Municipal y el Museo Municipal de la Cuchillería. También sobresalen sus zonas verdes, entre ellas el Parque de Abelardo Sánchez, con doce hectáreas, el Parque de los Jardinillos, el Parque Lineal y el Parque de la Fiesta del Árbol, cuyo depósito de agua de setenta metros de altura funciona como mirador.

Enrique Domínguez Uceta concluye la ruta con una recomendación: "Hay que entrar en La Roda, en Tarazona, en Villarrobledo y en Albacete para descubrir el corazón de La Mancha".

El audio completo de este recorrido de Enrique Domínguez Uceta puede escucharse en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.