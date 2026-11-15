Ruta del Camino Gaudí: un viaje por Castilla y León y Cantabria

La ruta comienza en León, donde la Casa Botines representa una de las primeras obras residenciales del arquitecto. El edificio recuerda a un castillo medieval, con torres de cubiertas cónicas y una decoración inspirada en la leyenda de San Jorge y el dragón. En su interior se recrea la antigua tienda de tejidos, además de conservar vidrieras, carpinterías, patios de luces y una estructura de madera visible bajo la cubierta.

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Palacio Episcopal de Astorga: arquitectura de cuento

A unos 50 kilómetros de León se encuentra el Palacio Episcopal de Astorga, otra construcción de inspiración medieval. Su exterior combina granito blanco del Bierzo y pizarra, mientras que el interior reúne espacios neogóticos, murales, frisos cerámicos y una elaborada estructura de madera. Gaudí no llegó a terminar el edificio, que abandonó tras la muerte del obispo que había encargado la obra. La visita puede completarse con la catedral de Astorga y su plaza del Ayuntamiento.

El Capricho de Gaudí: música y naturaleza en Comillas

La última etapa conduce hasta Comillas, en Cantabria, donde se encuentra El Capricho, una residencia privada promovida por Máximo Díaz de Quijano. El edificio destaca por su torre revestida de cerámica de colores, sus balcones de hierro forjado y las referencias a la música y la naturaleza. Entre sus elementos más singulares aparecen las ventanas de guillotina musicales, cuyos contrapesos producen notas al abrirse y cerrarse. Domínguez Uceta describe El Capricho como: “Un maravilloso fin de fiesta porque El Capricho es el más pequeño de los tres edificios y el más encantador.”

En Comillas también recomienda visitar el Palacio de Sobrellano y la Universidad Pontificia, obra de Lluís Domènech i Montaner. El recorrido permite conocer tres edificios muy diferentes entre sí, pero unidos por la creatividad y el lenguaje arquitectónico de Gaudí. “El Camino de Gaudí, una ruta llena de encanto, de sorpresas y de historias realmente fascinantes…”