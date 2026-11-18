En la década de 1930, Lawrence y Gerald Durrell vivieron en Corfú junto a su madre y sus hermanos. Gerald relató aquellos años en libros como Mi familia y otros animales, Bichos y demás parientes y El jardín de los dioses, que inspiraron la serie televisiva Los Durrell. Los paisajes que aparecen en sus historias todavía pueden reconocerse: olivares, calas rocosas, pinos junto al mar y pequeñas aldeas de pescadores.

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Qué ver en Kerkyra, la capital de Corfú

La ciudad de Corfú conserva una fortaleza sobre una península, un casco antiguo de callejones y tabernas y el Museo de Arte Asiático, instalado en el antiguo palacio del gobernador británico. Otro de sus edificios destacados es la iglesia ortodoxa de San Espiridón, de estilo barroco, donde se conserva la reliquia más venerada de la isla. La huella veneciana también permanece en la arquitectura de la ciudad, que estuvo durante siglos bajo el dominio de la República de Venecia.

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Kalami y el monte Pantokrator: una ruta por el norte

Al norte de Kerkyra aparecen pequeños pueblos pesqueros donde todavía pueden verse barcas y pescadores trabajando con sus redes. En Kalami se conserva una de las casas donde vivieron los hermanos Durrell, situada junto a una cala y que actualmente puede alquilarse. Desde allí, la ruta puede continuar hacia el monte Pantokrator, el punto más alto de Corfú, con 906 metros de altitud.

Playas de Corfú | pexels-diego-hg-2157656524-37225351

Las playas de Corfú y la llegada de Ulises

En la costa occidental destacan Myrtiótissa, una de las playas preferidas de Lawrence Durrell, y Glyfada, conocida por su extensa franja de arena dorada. Otra parada es Paleokastritsa, una bahía con pequeñas calas y un monasterio ortodoxo situado sobre una colina, desde donde se contempla el paisaje. Sandra Martín propone terminar el recorrido en Ermones, la playa que la tradición local relaciona con la llegada de Ulises. Desde allí también se pueden organizar excursiones en barca hacia playas accesibles únicamente por mar y disfrutar de la puesta de sol sobre el Mediterráneo.