El Matarraña: qué ver entre pueblos medievales, viñedos y hoteles con encanto

Entre las localidades destacadas aparece Calaceite, declarado Conjunto Histórico-Artístico y perteneciente a la asociación de Los Pueblos Más Bonitos de España. Su casco antiguo conserva calles empedradas, casas solariegas de los siglos XVII y XVIII, un ayuntamiento renacentista y la iglesia barroca de la Asunción. También pueden visitarse el poblado ibero de San Antonio y probar el flaonet de Calaceit, uno de sus dulces tradicionales. La ruta incluye otros pueblos como Valderrobres, Beceite, La Fresneda, Cretas y Ráfales.

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Torre del Visco: una masía del siglo XV convertida en hotel

El hotel Torre del Visco, perteneciente a Relais & Châteaux, se encuentra a cinco kilómetros de la carretera, rodeado por una finca de 90 hectáreas. El conjunto conserva una torre de mediados del siglo XV y dispone de 16 habitaciones y suites diferentes, jardines, terrazas, piscina y una biblioteca con libros de viajes, arte y etnografía. Sus propietarios, Jemma y Piers Markham, recuperaron la antigua casa de labor para convertirla en un alojamiento vinculado al paisaje, la cultura y la gastronomía.

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Gastronomía sostenible con estrella verde Michelin

El restaurante Visco cuenta con una estrella verde Michelin por su compromiso con la sostenibilidad. Según explica Domínguez Uceta, el 60 % de los productos utilizados en sus menús procede de la propia finca y de su invernadero ecológico. El establecimiento cultiva verduras, frutas, legumbres y flores comestibles, produce su propio aceite de oliva virgen extra y colabora con ganaderos, queserías y bodegas del entorno.

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Vinos de proximidad y paisajes de la Terra Alta

La oferta gastronómica se completa con una bodega seleccionada por la sumiller Susana Gámez, donde destacan vinos de proximidad. Durante el viaje, Domínguez Uceta visitó bodegas como Herència Altés, en la Terra Alta, centrada en la garnacha blanca, y el proyecto A Maru de Gascogne. El recorrido, realizado en un Porsche Cayenne, permitió combinar carreteras y caminos rurales antes de llegar al hotel. Una experiencia que Enrique Domínguez Uceta resume con un concepto: “Me pareció un ejemplo perfecto de un modo de viajar que se conoce como Art, Wine & Landscape, Arte, Vino y Paisaje, con la mejor gastronomía…”