Fundada por Odile Redolfi y comisariada por Nathalie Amae, la bienal tiene una de sus sedes principales en Le 109, un antiguo matadero transformado en espacio cultural. Entre los proyectos destacados aparece la obra de la brasileña Berna Reale, que se muestra montada sobre un caballo policial pintado de rojo mientras lleva un bozal, en una denuncia de la represión y el abuso de poder.

También participa Filipe Vilas Boas con una plataforma circular de madera sobre la que pueden subirse los visitantes. Su equilibrio cambia según la distribución de las personas, como metáfora del funcionamiento de la democracia.

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Shaun Gladwell y el videoarte en espacios inesperados

El artista australiano Shaun Gladwell presenta varias obras audiovisuales en la galería Gaya Scienzia, distribuidas por diferentes espacios, incluido el baño. La programación de OVNi también contempla exposiciones en habitaciones de hoteles durante la clausura del festival.

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Museo Chagall: arte, color y un mensaje de fraternidad

Rebeca Marín visitó también el Museo Marc Chagall, concebido alrededor de 17 grandes lienzos inspirados en el Génesis, el Éxodo y el Cantar de los Cantares. El artista participó en la disposición de las obras y creó las vidrieras azules del auditorio. Según explica Marín, Chagall concibió aquellas pinturas: “No como arte religioso, sino como un mensaje universal de paz, amor y fraternidad.”

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Matisse y Alex Katz: dos generaciones de artistas

El Museo Matisse acoge una exposición que establece un diálogo entre Henri Matisse y el pintor estadounidense Alex Katz, cuyas obras comparten el uso de colores vivos, superficies planas y una aparente sencillez formal. La muestra, que podrá visitarse hasta el 18 de enero, permite comparar sus retratos y formas de entender la pintura pese a pertenecer a generaciones diferentes. Una propuesta que completa el recorrido de Rebeca Marín por el panorama artístico de Niza.