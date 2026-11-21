Las tinajas de barro siguen formando parte de la tradición vitivinícola de Villarrobledo, donde algunas bodegas mantienen recipientes centenarios para elaborar sus vinos. Aunque se trata de una técnica con siglos de historia, sus particularidades continúan despertando el interés de los profesionales del sector. César Velasco, enólogo y bodeguero de esta localidad albaceteña, ha explicado en el programa Onda Viajera, presentado por Carles Lamelo en Onda Cero, cómo influye el barro en el resultado final del vino.

Durante una cata en directo junto a Anna Riera, Velasco ha detallado que las tinajas presentan unas características físicas que favorecen determinados procesos durante la elaboración. En concreto, ha señalado que su tamaño y su forma ovoide permiten que los vinos se aclaren de manera más rápida que en los grandes depósitos de acero inoxidable.

La influencia de la arcilla en el vino

Más allá de las características del recipiente, Velasco también ha destacado la procedencia de la arcilla con la que se fabrican las tinajas. Al tratarse de un material extraído del propio terreno, considera que puede conservar parte de la identidad de la zona en la que se elabora el vino.

En cualquier caso, el enólogo ha matizado que la influencia del barro responde principalmente a sus propiedades físicas y no tanto a su composición química.

"Como es una arcilla que se ha cogido del terreno, está un poco la idiosincrasia de la zona, pero yo pienso que es más el carácter físico que el carácter químico", ha señalado durante la entrevista.

Airén y Tempranillo, las variedades protagonistas

Durante la conversación con Carles Lamelo, el bodeguero también ha repasado algunas de las variedades de uva más representativas de la zona. La Airén ocupa un lugar destacado en los viñedos manchegos, seguida del Tempranillo, conocido tradicionalmente en esta zona como Cencibel o Tinto Fino.

Velasco ha definido el Tempranillo como una variedad "muy agradecida" y ha recordado que ambas uvas son las más características de este territorio.

La entrevista ha incluido también una cata de un tinto elaborado con Tempranillo, con el que han podido comparar las particularidades de las dos variedades.

La gastronomía tradicional de Albacete

La emisión especial de Onda Viajera desde Villarrobledo también ha reservado un espacio para la gastronomía de la provincia. Anna Riera ha repasado algunos de los platos y tapas más tradicionales de Albacete, como el forro, elaborado con la piel y la carne de la cabeza del cerdo, cortadas en dados y cocinadas hasta conseguir una textura crujiente por fuera y melosa por dentro.

Entre los platos de cuchara, ha recomendado los gazpachos manchegos, un guiso caliente elaborado habitualmente con carne de caza, ajo, tomate, pimiento y torta cenceña, un pan sin levadura que se deshace en el caldo.

También ha explicado la historia del atascaburras, una receta tradicional de Albacete y Cuenca preparada con patata, bacalao, ajo, aceite y nueces, que se corona con huevo duro. Según la tradición, su origen está relacionado con unos arrieros que quedaron atrapados por una nevada y tuvieron que improvisar un guiso con los ingredientes que llevaban.