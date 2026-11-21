Los vinos con menos alcohol y la variedad Airén están ganando protagonismo en la Denominación de Origen La Mancha, que apuesta por nuevas elaboraciones para atraer a consumidores que todavía no tienen el hábito de beber vino. Así lo ha explicado Javier Cuadrado Ayuso, miembro de la Junta Directiva de la DO La Mancha, durante una entrevista en el programa Onda Viajera, presentado por Carles Lamelo desde el corazón de La Mancha, Villarrobledo.

Cuadrado ha destacado especialmente el auge de los mostos parcialmente fermentados, una elaboración que permite obtener vinos con una graduación inferior a la habitual, generalmente de entre cinco y ocho grados, con un ligero punto de aguja y un final dulce. Según ha explicado, son productos frescos y agradables que pueden tomarse solos, acompañar un aperitivo o servir como puerta de entrada al mundo del vino para nuevos consumidores.

"Son vinos con menos graduación de la que estamos acostumbrados", ha señalado el representante de la denominación de origen, que considera que estas elaboraciones encajan con las nuevas demandas del mercado.

La Airén, una variedad versátil que busca nuevos consumidores

Uno de los grandes protagonistas de esta apuesta es la uva Airén, una variedad tradicionalmente presente en las mesas de Castilla-La Mancha y que ahora la denominación de origen quiere poner en valor. Cuadrado ha subrayado su versatilidad, ya que permite elaborar desde vinos complejos hasta otros más sencillos, frescos y fáciles de beber.

La variedad también ofrece buenas posibilidades para elaborar mostos parcialmente fermentados, gracias a que permite conseguir productos equilibrados y con menor graduación alcohólica.

Durante la entrevista, Cuadrado ha destacado que la tendencia de consumo se está desplazando hacia los vinos blancos y que este tipo de elaboraciones puede contribuir a incorporar nuevos perfiles de consumidores.

Una cosecha de calidad excepcional y más producción

En cuanto a la campaña de este año, el representante de la DO La Mancha ha valorado muy positivamente sus resultados. La vendimia fue especialmente temprana y permitió disponer de vinos preparados para su presentación antes de finalizar noviembre.

"La calidad ha sido excepcional. Han sido unos vinos muy sobresalientes", ha asegurado Cuadrado, que también ha destacado el buen estado sanitario de la uva y un ligero incremento de la producción respecto al año pasado, cuando la cantidad fue más limitada.

La denominación de origen trabaja, además, con nuevas técnicas de elaboración, como la utilización de tinajas fabricadas con diferentes tipos de arcilla. Según ha explicado Cuadrado, el material y la permeabilidad del barro influyen en la interacción del vino con el oxígeno y, por tanto, en su evolución.

"Partiendo del mismo vino puedes conseguir cosas muy diferentes", ha explicado sobre las posibilidades que ofrecen estos recipientes.

Más de 200 vinos en la presentación de Madrid

Todas estas elaboraciones podrán conocerse en la fiesta de presentación de los vinos de la nueva cosecha que la Denominación de Origen La Mancha celebrará el próximo 27 de noviembre en el hotel Palace de Madrid.

El encuentro permitirá degustar más de 200 vinos y descubrir la amplitud de variedades y productos que ofrece la denominación. La jornada contará con dos turnos y, según ha explicado Cuadrado durante la entrevista, el de tarde ya había completado su aforo, mientras que todavía quedaban plazas disponibles para el de mañana.

Los interesados pueden registrarse a través de la página web de la Denominación de Origen La Mancha.