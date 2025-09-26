El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

De la opa, César González-Bueno prefiere quedarse fuera,
Aunque es más interesante ir a la segunda que a la primera.
Me interesó lo de Erice y los fallos en las pulseras detectados,
Ella aclaró que no se trata de todos los sistemas impugnados.
Para Pedro J. Ramírez, su tocayo de Moncloa es un antisistema;
En el trato a los medios, Sánchez y Trump comparten lema.
No comparte el doctor Alonso lo del autismo y el paracetamol;
Aunque algunos políticos dejen nuestras mejillas en arrebol.
No dejaré de escuchar a Loquillo sobre los corazones,
Ni de ver a Jandro en su gira, sin lógica ni razones.
No tienes razón tú cuando temes que yo sea inmortal;
Pero si vivo tanto como María Branyas, dirás: tal para cual