El repaso lírico de la semana de Carlos Rodríguez Braun

Como cada viernes, el profesor Rodríguez Braun hace en 'Más de uno' el repaso lírico con las entrevistas de la semana.

De la opa, César González-Bueno prefiere quedarse fuera,

Aunque es más interesante ir a la segunda que a la primera.

Me interesó lo de Erice y los fallos en las pulseras detectados,

Ella aclaró que no se trata de todos los sistemas impugnados.

Para Pedro J. Ramírez, su tocayo de Moncloa es un antisistema;

En el trato a los medios, Sánchez y Trump comparten lema.

No comparte el doctor Alonso lo del autismo y el paracetamol;

Aunque algunos políticos dejen nuestras mejillas en arrebol.

No dejaré de escuchar a Loquillo sobre los corazones,

Ni de ver a Jandro en su gira, sin lógica ni razones.

No tienes razón tú cuando temes que yo sea inmortal;

Pero si vivo tanto como María Branyas, dirás: tal para cual

