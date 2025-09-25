Ejercicio, comidas frugales y mucho yogur: claves de la longevidad de María Branyas

Este miércoles se han dado a conocer nuevos detalles sobre el estudio médico realizado a María Branyas, la mujer más longeva de la historia de España, fallecida en marzo a los 117 años. Durante los últimos años de su vida, un equipo de científicos del Instituto de Investigación contra la Leucemia Josep Carreras estuvo recogiendo muestras de orina y sangra con el beneplácito de María para investigar cuáles podían ser las causas de su longevidad. El pasado miércoles los científicos publicaron los resultados del estudio en la revista Cell Reports Medicine.

Manel Estelle, uno de los líderes del equipo y jefe del grupo de Epigenética del Cáncer, ha pasado por Más de uno para explicar a Carlos Alsina los resultados de la investigación. En primer lugar, ha destacado la personalidad de María "muy alegre" y con vocación por ayudar a los demás. El científico también ha destacado que el caso de María era excepcional y el objetivo de la investigación es poder reproducir aquello que hizo vivir tanto tiempo a María en el resto de personas. Los supercentenarios, aquellas personas que superan los 110 años

María tenido muchas infecciones a lo largo de su vida que han ido dejando una serie de marcas químicas y su sistema inmune ha recordado cómo había combatido esa infección, y más importante, estaba activo y aún funcionaba para atacarlas de manera eficaz, sin provocar efectos autoinmunes ni dejar una enfermedad crónica.

La clave: ejercicio, yogur y genes supercentenarios

A la hora de replicar las características que permitieron a María vivir tanto tiempo, Manel destaca tres factores. En primer lugar, los hábitos de María que han jugado un papel muy importante en su prolongada vida, como la ausencia de tabaco y alcohol, comidas frugales, ejercicio moderado y un amplio círculo social. En el terreno estrictamente alimentario, María comía mucho yogur, lo que podía contribuir a tener una microbiota saludable, y por último, la existencia de genes implicados en ser supercentenario, la línea de investigación en la que quieren profundizar precisamente en ese terreno con el objetivo de desarrollar fármacos que activen esos genes.