Loquillo en Más de uno: "La música salva almas y cambia vidas"

Loquillo ha visitado este martes los estudios de Onda Cero para conversar con Carlos Alsina sobre sus orígenes, su relación con la música y el lanzamiento de su nuevo disco. A su yo del pasado, José María Sanz Beltrán le diría: "Lo hemos hecho". Porque entonces, como explica, había un espacio para construir una generación nueva que consiguió aprovechar para convertirse en un rey del rock.

El cantante ha recordado sus aspiraciones de juventud, que iban desde convertirse en jugador de baloncesto profesional hasta dirigir un programa musical en la radio. Su infancia, marcada por la figura de su padre, estibador que luchó en el bando republicano. Un hombre que, como tantos del bando perdedor, sufrió las durezas de la posguerra. Ha contado como en su casa el silencio era protagonista: silencio durante el día porque su padre trabajaba de noche, y silencio sobre el pasado, del que apenas se hablaba.

Alsina le ha recordado la anécdota cuando con apenas 11 años encontró un proyectil de la Guerra Civil en las calles y decidió llevarlo a la comisaría de policía del Glot, el barrio de Barcelona en el que residía. Causó un enorme revuelvo entre sus vecinos que pasó del miedo inicial al encumbramiento como héroe cuando todo se resolvió sin incidentes.

'Corazones legendarios', un disco hecho por un director de cine

Tras dos giras de poesía en teatros muy intensas, Loquillo descansar de alguna manera con su nuevo trabajo: 'Corazones legendarios', un disco en el que ha jugado el papel de director de una película sobre su vida. En él ha buscado la colaboración de distintos artistas que actúan como actores en esa historia: Raphael, Miguel Ríos, Rafael Berrio, Dani Martín o Leiva, entre otros. El rockero ha adelantado que habrá una segunda parte de este proyecto musical. Sobre ellos asegura que "han entendido que en el fondo soy un sentimental".

"La música salva almas y cambia vidas", afirmó Loquillo, convencido de que una canción puede convertirse en la banda sonora de momentos indescriptibles de la juventud, la adolescencia y, sobre todo, de la edad adulta. En ocasiones, vuelve a escuchar sus propios temas para recordar y analizar el momento en el que los escribió: "A menudo son premonitorios", asegura.