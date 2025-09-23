La presidenta del observatorio contra la violencia de Género señala que "siempre" se ha comunicado a Igualdad cualquier fallo detectado en las pulseras

Las pulseras antimaltrato han estado en el centro de la polémica en los últimos días tras detectarse varios fallos en sus sistemas de alerta y geolocalización. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido la eficacia del sistema en la protección a las mujeres víctimas y descarta dimitir, sin embargo, numerosas organizaciones de víctimas, jueces, fuerzas de seguridad han destacado la existencia de fallos en el sistema Esther Erice, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, ha pasado por los micrófonos de Más de Uno para explicar de manera más profunda cuál es la situación.

Erice explicó que las primeras incidencias de las que tiene constancia desde que dirige el observatorio se registraron fundamentalmente a finales del año pasado y principios de 2025. Añadió que, cuando surge un incidente, el procedimiento habitual es reportarlo al ministerio de Igualdad, y destacó que estas incidencias no se han traducido en hechos violentos como la muerte de una víctima.

"Las mujeres pueden tener la certeza de que están seguras, puesto que los jueces, cuando detectan un fallo en una pulsera, toman otras medidas", señaló. Según Erice, en ocasiones los jueces suelen llamar directamente al centro Cometa. "El mensaje para las mujeres es que estén tranquilas, porque están seguras, no es una impugnación global al sistema", subrayó.

La magistrada reconoció que el sistema "no es infalible". "Ha habido fallos con el anterior operador y también con el actual", indicó, evitando valorar las prestaciones de una empresa u otra. Explicó que el aumento de incidencias se produjo durante la migración de datos entre ambas compañías, debido a la falta de celeridad en el proceso. No obstante, aseguró que desde principios de año se han tomado medidas para corregir esos errores.

Respecto a las declaraciones de la ministra de Igualdad, quien afirmó que solo le habían llegado dos incidencias, Erice puntualizó que el Observatorio no solo gestiona los fallos que recibe, sino que también lleva a cabo un seguimiento activo. En ese sentido, detalló que recibieron alertas de juzgados de Granada y Galicia que se comunicaron inmediatamente al ministerio de Igualdad, lo que les llevó a iniciar un periodo de supervisión en el que se consultó directamente a los jueces sobre el funcionamiento del sistema, de donde se extrajeron críticas al funcionamiento del dispositivo. Los resultados, añadió, se presentarán en la próxima reunión del Observatorio, en la que se elaborará una síntesis.

Erice recalcó que el Observatorio está comprometido con la seguridad y tranquilidad de las mujeres víctimas de violencia de género. También confirmó que la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, aunque no directamente la ministra de Igualdad, ha mantenido contacto con el organismo.